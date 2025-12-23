Održana generalna proba dana lansiranja misije Artemis II

Četveročlana posada završila je prošloga tjedna na Floridi ključnu simulaciju lansiranja, uoči misije koja će ljude odvesti na najudaljeniju točku od Zemlje u povijesti istraživanja svemira

Američka svemirska agencija NASA ubrzala je vremenski okvir za svoju povijesnu misiju Artemis II, planirajući lansiranje već za dva mjeseca, što je čak dva mjeseca ranije od prvotnog plana. Četveročlana posada, koju čine zapovjednik Reid Wiseman, pilot Victor Glover, specijalistica misije Christina Koch te astronaut Kanadske svemirske agencije (CSA) Jeremy Hansen, poletjet će u letjelici Orion postavljenoj na moćnu raketu Space Launch System (SLS), a lansiranje je trenutačno zakazano za ne ranije od četvrtka, 5. veljače.

Cilj misije nije izravno slijetanje na Mjesečevu površinu, već let oko našeg prirodnog satelita u velikom luku, nakon čega će se posada vratiti na Zemlju. Iako je spuštanje na Mjesec rezervirano za misiju Artemis III, planiranu za 2027. godinu, Artemis II predstavlja dosad najdalji iskorak čovjeka u duboki svemir. Plan je da astronauti dosegnu točku udaljeniju od Zemlje nego što je to uspjelo bilo kojoj misiji iz programa Apollo.

Pripreme na Floridi

U sklopu priprema za ovaj pothvat, posada je 20. prosinca u svemirskom centru Kennedy na Floridi uspješno odradila generalnu probu za dan lansiranja. Ova vježba, poznata kao demonstracijski test odbrojavanja, simulirala je cjelokupan slijed događaja koji će se odvijati na sam dan lansiranja. Astronauti su u operativnom centru Neil A. Armstrong prošli proces oblačenja svemirskih odijela te uvježbavali ulazak i izlazak iz letjelice Orion.

Kapsulu Orion za svoju misiju posada je nazvala Integrity NASA

Budući da se raketa SLS trenutno ne nalazi na lansirnoj rampi, vježba je provedena unutar zgrade za sastavljanje vozila (Vehicle Assembly Building). Tamo inženjeri trenutačno obavljaju završne provjere na svemirskoj letjelici, sustavima rakete i zemaljskoj opremi kako bi osigurali potpunu ispravnost svih komponenti prije izlaska na samu rampu.

Temelj za Mars

Misija Artemis II ključan je korak u širem NASA-inom programu koji za cilj ima dugoročno istraživanje Mjeseca. Osim znanstvenih otkrića, program teži i ostvarivanju ekonomskih koristi kroz razvoj novih tehnologija i resursa. NASA ovim letovima postavlja temelje za održivu prisutnost ljudi na Mjesecu, što je nužan preduvjet za buduće ciljeve.

U konačnici, uspjeh ovog testnog leta otvorit će put prema prvim ljudskim misijama na Mars, što je jedan od zadataka nove uprave NASA-e. Korištenjem Mjeseca kao testnog poligona, agencija planira usavršiti sve potrebne sustave za održavanje života i transport na znatno veće udaljenosti, čime Artemis II službeno započinje novu eru čovječanstva u dubokom svemiru.