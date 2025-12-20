Povratak na Mjesec i nuklearni reaktori cilj su SAD-a i NASA-e u narednim godinama

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ovoga tjedna novu izvršnu naredbu kojom se definira politika SAD-a u svemirskom sektoru. Glavni ciljevi ove inicijative uključuju povratak američkih astronauta na Mjesec do 2028. godine te uspostavu stalne lunarne baze do 2030. godine. Sjedinjene Američke Države time nastoje zadržati vodeću ulogu u istraživanju, sigurnosti i trgovini izvan granica Zemljine atmosfere.

Mjesec, Mars i Zlatna kupola

Poseban naglasak stavljen je na tehnološki razvoj, koji uključuje postavljanje nuklearnih reaktora u orbitu i na površinu Mjeseca. Prema tekstu Trumpove naredbe, prvi lunarni nuklearni reaktor trebao bi biti spreman za lansiranje najkasnije do 2030. godine. Ova infrastruktura smatra se ključnom za održavanje dugotrajne ljudske prisutnosti na Mjesečevoj površini, kao i za daljnje misije usmjerene ka Marsu.

Strategija također predviđa značajne promjene u komercijalnom sektoru. Do 2030. godine planira se i razvoj komercijalnog projekta koji će zamijeniti Međunarodnu svemirsku postaju, za što će se posebno morati angažirati privatni svemirski sektor. Osim ekonomskih benefita, razvoj nove generacije svemirskih tehnologija trebao bi unaprijediti i svakodnevni život građana – budući da strategija uključuje razvoj preciznije navigaciju i usluge pozicioniranja (primjerice za poljoprivredu), točnije vremenske prognoze za zračni promet te globalni pristup širokopojasnom Internetu putem satelitskih komunikacija.

Na polju nacionalne sigurnosti, naredba osigurava kapacitete za otkrivanje i suprotstavljanje prijetnjama američkim interesima u svemiru. U tom kontekstu, ističe se uloga Svemirskih snaga i razvoja mitske "Zlatne kupole" za obranu SAD-a iz svemira.

Isaacmanovi planovi

Jared Isaacman, novoimenovani administrator NASA-e, javno je iznio svoje profesionalne ciljeve i planove kojima planira transformirati rad ove svemirske agencije. Nakon što je prisegnuo na novu dužnost u Bijeloj kući, istaknuo da će svemirska agencija pod njegovim vodstvom zagovarati ciljeve ljudskog istraživanja svemira i znanstvenih otkrića, uz jasnu poruku da SAD više nikada neće pristati na drugo mjesto u svemirskoj utrci.

And that’s (almost) a wrap on Day One.



Today, President Trump signed a historic commitment to American leadership in space and @NASA along with our commercial and international partners will deliver. 🇺🇸🌖



The greatest adventure continues. 🚀 pic.twitter.com/NRfWlkeF50 — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) December 18, 2025

Jedan od ključnih prioriteta bit će mu uvođenje "osjećaja hitnosti" u sve procese agencije. Isaacman planira intenzivno usmjeravati resurse na postizanje ciljeva koji se trenutno čine "gotovo nemogućima", pa je u skladu s time najavio sustavno uklanjanje birokratskih prepreka koje usporavaju napredak. Novi NASA-in šef već je poprilično bogat, pa je najavio da će svoju plaću donirati "Space Campu" u sklopu Američkog centra za svemir i rakete, kako bi pomogao u obrazovanju novih pionira svemirskih istraživanja.

Završni dio Isaacmanove vizije temelji se na inspiraciji novih generacija. Svako lansiranje i svaki znanstveni proboj moraju, prema njegovim riječima, potaknuti mlade da vjeruju u nemoguće. Ovime se nastoji osigurati dugoročna održivost američkog svemirskog programa kroz stvaranje stručne radne snage, što je također jedan od zahtjeva predsjedničke izvršne naredbe.

S novim vodstvom i jasnim rokovima za povratak na Mjesec do 2028. godine, NASA ulazi u fazu povećane odgovornosti i ubrzanog tehnološkog razvoja, s posebnim fokusom na sigurnost, inovacije i stratešku prednost nad globalnim suparnicima. Prvi sljedeći korak trebalo bi biti lansiranje misije Artemis II, koja će četveročlanu posadu poslati u Mjesečevu orbitu, prvi put nakon gotovo pola stoljeća. Taj je događaj zakazan najranije za 5. veljače sljedeće godine.