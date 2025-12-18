Jared Isaacman i službeno potvrđen za čelnika NASA-e

Više od godinu dana trebalo je Trumpovoj administraciji za odabir novog direktora svemirske agencije, a konačni izbor ipak ne sugerira da će ona biti "razmontirana" već nudi određeni optimizam

Čim su predsjednički izbori prošle godine u SAD-u zaključeni, u javnosti se pojavila informacija da će novim direktorom NASA-e postati jedan od omiljenih "likova" iz domene privatne svemirske industrije. Bio je to Jared Isaacman, pilot, astronaut, poduzetnik i filantrop, osoba koja je već bila u svemiru i ušla u povijest kao prvi civil u svemirskoj šetnji, a istodobno je suradnik i prijatelj Elona Muska i zagovornik velikih američkih ambicija u istraživanju svemira.

Izabran nakon godine dana

No, njegov put do čelnog mjesta NASA-e nije bio lak, budući da je nominacija "pala" kao žrtva zahlađenja odnosa Muska i Donalda Trumpa, pa je u međuvremenu agencijom upravljao privremeni direktor, Sean Duffy, koji se zalagao za značajno smanjenje proračuna i prebacivanje NASA-e pod neko od vladinih ministarstava. Taj kontroverzni plan nije mu prošao, Trump se u međuvremenu "odljutio" u vezi Muska i ponovno u fokus doveo Isaacmana, nominiravši ga za čelno mjesto svemirske agencije prošlog mjeseca.

Danas 42-godišnji Isaacman ovog je tjedna i službeno prošao proceduru u Kongresu, gdje ga je finalno Senat potvrdio s dvotrećinskom većinom glasova – što je rijetkost u aktualnom vrlo polariziranom političkom spektru SAD-a. Isaacman je dobio mandat neodređenog trajanja, odnosno do opoziva koji može inicirati predsjednik SAD-a.

Izbor novog direktora NASA-e, dakle, jedan je od rijetkih poteza Trumpove administracije koji je naišao na gotovo jednoglasno odobravanje. Većina uključenih u svemirska pitanja, ali i nezavisnih analitičara i organizacija, stava je da je Isaacman dobar izbor za nastavak američkih svemirskih i znanstvenih ambicija. Nakon godine nesigurnosti, otpuštanja, smanjenja proračuna i ostalih turbulentnih događaja, NASA će doći u sigurne i, svi se nadaju, stabilnije ruke.

Kongres bi im trebao potvrditi ipak ne značajno smanjena sredstva, a novi je direktor već govorio o tome da mu je prioritet financirati povratak ljudskih posada na Mjesec, zadržati znanstvene projekte i nastaviti s istraživanjem svemira, kao i obučavati nove generacije astronauta i istraživača.