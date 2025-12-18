Jared Isaacman i službeno potvrđen za čelnika NASA-e

Više od godinu dana trebalo je Trumpovoj administraciji za odabir novog direktora svemirske agencije, a konačni izbor ipak ne sugerira da će ona biti "razmontirana" već nudi određeni optimizam

Sandro Vrbanus četvrtak, 18. prosinca 2025. u 13:25
📷 Inspiration4 / John Kraus
Inspiration4 / John Kraus

Čim su predsjednički izbori prošle godine u SAD-u zaključeni, u javnosti se pojavila informacija da će novim direktorom NASA-e postati jedan od omiljenih "likova" iz domene privatne svemirske industrije. Bio je to Jared Isaacman, pilot, astronaut, poduzetnik i filantrop, osoba koja je već bila u svemiru i ušla u povijest kao prvi civil u svemirskoj šetnji, a istodobno je suradnik i prijatelj Elona Muska i zagovornik velikih američkih ambicija u istraživanju svemira.

Izabran nakon godine dana

No, njegov put do čelnog mjesta NASA-e nije bio lak, budući da je nominacija "pala" kao žrtva zahlađenja odnosa Muska i Donalda Trumpa, pa je u međuvremenu agencijom upravljao privremeni direktor, Sean Duffy, koji se zalagao za značajno smanjenje proračuna i prebacivanje NASA-e pod neko od vladinih ministarstava. Taj kontroverzni plan nije mu prošao, Trump se u međuvremenu "odljutio" u vezi Muska i ponovno u fokus doveo Isaacmana, nominiravši ga za čelno mjesto svemirske agencije prošlog mjeseca.

Danas 42-godišnji Isaacman ovog je tjedna i službeno prošao proceduru u Kongresu, gdje ga je finalno Senat potvrdio s dvotrećinskom većinom glasova – što je rijetkost u aktualnom vrlo polariziranom političkom spektru SAD-a. Isaacman je dobio mandat neodređenog trajanja, odnosno do opoziva koji može inicirati predsjednik SAD-a.

Izbor novog direktora NASA-e, dakle, jedan je od rijetkih poteza Trumpove administracije koji je naišao na gotovo jednoglasno odobravanje. Većina uključenih u svemirska pitanja, ali i nezavisnih analitičara i organizacija, stava je da je Isaacman dobar izbor za nastavak američkih svemirskih i znanstvenih ambicija. Nakon godine nesigurnosti, otpuštanja, smanjenja proračuna i ostalih turbulentnih događaja, NASA će doći u sigurne i, svi se nadaju, stabilnije ruke.

Kongres bi im trebao potvrditi ipak ne značajno smanjena sredstva, a novi je direktor već govorio o tome da mu je prioritet financirati povratak ljudskih posada na Mjesec, zadržati znanstvene projekte i nastaviti s istraživanjem svemira, kao i obučavati nove generacije astronauta i istraživača.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija