Održana je CRO Commerce konferencija - sigurnost pri online kupnji mora postati prioritet

Domaći su trgovci pozvani na oprez. Od porasta prometa stranih igrača do online rizika, evo svih zaključaka konferencije

Više od 500 stručnjaka, profesionalaca i poduzetnika okupilo se na šestom izdanju konferencije CRO Commerce u organizaciji udruge eCommerce Hrvatska u petak, 4. listopada, u zagrebačkom Mozaik Event centru. Riječ je o najvećem eCommerce okupljanju u regiji koje je ove godine uz program na dvije pozornice Future i CrossBorder obuhvaćao i opuštene rasprave na Wonderland Stageu.

"Stvarno vjerujem da se nalazimo u wonderland eri u kojoj možemo dobiti odgovore na sva pitanja u samo nekoliko sekundi. Ali umjetna inteligencija tu nije jedina tema. Na CRO Commerceu raspravljamo o legislativi, paymentu, logistici i tehnologiji", naglasio je Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatska.

Glavna poruka cijele konferencije, uz činjenicu da mogućnosti i prilika nikad nije bilo više, kristalizirala se kroz prizmu sveprisutnog rizika - sigurnost mora postati prioritet svima uključenima na tržištu. Svjesni ovog izazova, udruga eCommerce Hrvatska iduće godine planira predstaviti vlastiti softver za certifikaciju webshopova. Bit će to prvi standardizirani i neovisni proces verifikacije na našem tržištu.

"Naša Udruga sljedeće godine slavi 10. obljetnicu te svojim djelovanjem nastavljamo unapređivati naše tržište pa će i ovaj projekt imati za cilj povećanje povjerenja u online kupnju kao ključnu sastavnicu uspješnog poslovanja web trgovaca", poručio je Majsan.

Šesto izdanje konferencije održano je na tri pozornice Udruga eCommerce Hrvatska

Headless commerce i kupac budućnosti

Kiril Dinov, Growth Leader Eastern Europe u kompaniji VTEX, koja je bila glavni sponzor ovogodišnje konferencije, govorio je o konceptu kompozitnosti te je okupljenoj publici predstavio headless commerce - način izrade online trgovine koji odvaja frontend, kao dio web stranice koji kupci vide i s kojim komuniciraju, od backenda kao dijela koji upravlja podacima, zalihama, plaćanjima.

“Zamislite restoran u kojem su kuhinja i prostor za jelo potpuno odvojeni. Kuhinja priprema hranu, ali umjesto da je direktno dostavlja u prostor za jelo, hrana se stavlja na raspolaganje kroz prozor za preuzimanje. Prostor za jelo može postaviti bilo gdje, čak i u drugoj zgradi ili u kamionu s hranom", pojasnio je Dinov na slikovit način.

Kristijan Gregorić, partner u agenciji Valicon, u svom je predavanju pričao o kupcu budućnosti otkrivajući načine koji su ključni kako bi online trgovci prilagodili kupca svom poslovanju. On je istaknuo kako online trgovci posluju u uvjetima kada je lojalnosti sve manje, što je poseban izazov upravo za online poslovanje jer kupci svoje kupovne odluke sve više donose na temelju iskustva koje imaju s nekom tvrtkom ili webshopom.

"Ovo je godina racionalizacije. Kupuje se manje, ali češće. U online kanalu najviše se kupuje u sektorima mode, elektronike i opreme za dom. Osim toga, vidimo da strane trgovine na hrvatskom tržištu bilježe rast", naglasio je Gregorić te pozvao domaće trgovce na oprez.

Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatska, najavio je prvi webshop certifikat na našem tržištu Udruga eCommerce Hrvatska

Rast broja online kupaca u Hrvatskoj

Direktorica marketinga DPD-a, Snježana Stanić, predstavila je rezultate E-shopper Barometer istraživanja navika online potrošača u 22 države u Europi, po svom obuhvatu jednog od najvećih eCommerce istraživanja u svijetu.

Stanić je istaknula kako je potvrđen trend rasta tržišta s obzirom na to da je udio e-kupaca u ukupnoj populaciji porastao sa 68 posto iz 2019. na 76 posto u ovoj godini. Kupci i dalje smatraju kako na taj način štede i vrijeme i novac, što u Hrvatskoj smatra 67 posto ispitanika.

Jedna od tvrtki koja web trgovcima pomaže da ispune visoka očekivanja svojih kupaca je domaća logistička tvrtka Pick&Pack. Nikša Kušec, voditelj prodaje, u svom je predavanju otkrio kako se nose sa značajnim rastom broja paketa s vodećih svjetskih shopping platformi.

U svom poslovanju surađuju sa 60-ak kurirskih službi. Kroz njihovu mrežu prošlo je 1,8 milijuna paketa u 2022., što je u 2023. naraslo na više od 6 milijuna paketa, a ove godine očekuju premašiti brojku od 10 milijuna paketa. Upozorio je na to da će kvaliteta dostave kurirskih službi padati zbog velikog pritiska na kapacitete do kojeg dolazi zbog snažnog rasta broja narudžbi pa je za trgovce nužno da naprave disperziju dostavnih službi kako bi njihove pošiljke do kupaca stizale na vrijeme.

U expo prostoru okupili su se vodeći igrači regionalnog eCommerce tržišta Udruga eCommerce Hrvatska

Digitalno iskustvo kupnje je way to go

Na predavanjima koja su se odvijala na Crossborder pozornici tražilo se mjesto više, a publiku su posebno zainteresirali nastupi Ane Brajković i Daria Begonje.

Ana Brajković, konzultantica iz agencije Circled, govorila je o integraciji digitalnih i fizičkih kanala naglasivši kako je za potpuno iskustvo kupnje nužna migracija online kanala prema fizičkim prodavaonicama. Tome u prilog, rekla je, idu i globalni trendovi jer i najveći pure play igrači otvaraju fizičke poslovnice kako bi unaprijedili iskustvo kupnje i podigli odnos sa svojim kupcima na višu razinu.

"Online kupnja ima svoja ograničenja te u svom procesu angažira samo naše osjetilo vida, dok u fizičkoj trgovini možemo koristiti svih pet osjetila. Kupnja je emocionalna aktivnost", istaknula je Brajković te dodala kako istraživanja pokazuju da je čak 600 posto veća prodaja ako proizvod možemo fizički dotaknuti.

Dario Begonja, osnivač i direktor agencije Hero Factory, u svom je izlaganju ukazao na glavne nedostatke koji karakteriziraju hrvatske webshopove upozorivši pritom kako većina naših shopova ima prilično loše iskustvo kupnje poručivši kako je krajnje vrijeme da se na tome poradi.

Ovakve poražavajuće rezultate bazirao je na temelju iskustva i analiza više od 500 shopova u Hrvatskoj i regiji. Zdravlje webshopa ogleda se u stopi konverzije posjetitelja koja je na dosta niskim razinama pa je tako od 100 posjetitelja njih tri dodalo proizvod u košaricu, a samo jedan obavio kupnju.

Program konferencije vodio je Frano Ridjan Udruga eCommerce Hrvatska

Od affiliatea preko analitike do cjenovne politike

Marina Kostkova, Business Development Managerica u tvrtki CJ VIVnetworks koja već 15 godina uspješno predstavlja svjetskog affiliate lidera CJ.com u središnjoj i istočnoj Europi, pojasnila je kako se affiliate marketing zasniva na provizijama koje ostvaruju izdavači u slučaju ostvarene prodaje i da upravo zbog toga predstavlja izuzetno važan alat za web trgovce koji bez ikakvog rizika mogu ostvarivati rast prometa.

"Affiliate je izuzetno transparentan i u svakom se trenutku mogu vidjeti rezultati prodaje. Prema istraživanjima, prosjek je da affiliate donosi oko 50 posto novih kupaca na webshopove nudeći pritom potpunu optimizaciju prodaje na temelju mjerljivih podataka", naglasila je Kostkova.

Stručnjak za analitiku Robert Petković u svom je predavanju upozorio na to kako je u posljednje vrijeme Agencija za zaštitu osobnih podataka počela detaljnije provjeravati usklađenost malih webshopova.

"Većina web trgovaca misli kako imaju sve riješeno samim time što imaju cookie panel. Za primjer, od gotovo 100 analiziranih stranica u ovogodišnjem eCommAwards natječaju svega je njih pet ili šest imalo dobro implementiranu privolu", rekao je Petković dodajući kako dobra privola uvelike eliminira lažni promet.

Ernest Antolović, Partner u agenciji Shipshape, u svom se predavanju osvrnuo na problem koji muči sve trgovce, a tek rijetki od njih se s time hvataju u koštac na pravi način.

"Naime, čak 80 posto naših trgovaca proces istraživanja cijena na tržištu, njihove usporedbe, formiranja i eksportanja na webshopove radi ručno ili u određenoj mjeri poluautomatski", pojasnio je Antolović naglasivši kako su zbog toga u Shipshapeu razvili aplikaciju za dynamic pricing. "Riječ je o aplikaciji koja je integrirana u CMS koji nudi Shipshape, ali može raditi i na bilo kojoj drugoj platformi", pojasnio je.

Vedran Sorić s Dinom Oreškim na Wonderland Stageu Udruga eCommerce Hrvatska

Wonderland pozornica puna iznenađenja

Wonderland stage na konferenciji odvio se kao Ask-Me-Anything, dinamičan i interaktivan format koji je posjetiteljima otkrio konkretne primjere i savjete za razvoj njihovih poslovanja.

Štefanija Pilindavić napravila je uvod u svoje predavanje o programu Fulfilment by Amazon dok su web trgovci iz prve ruke pričali o svojim izazovima. Kristijan Gregorić detaljnije je pojasnio rezultate istraživanja najavljenog na Future Stageu.

Matej Javorek, osnivač Pick&Packa, podijelio je svoja iskustva i promjene u fulfilment i dostavnom poslovanju u zadnje dvije godine, a najviše pitanja od strane auditorija bilo je vezano uz njihovo poslovanje izvan granica Hrvatske. Sanela Kičavić i Robert Petković predstavili su rješenja za izazove s GA4 praćenjem na web stranici mojaljekarna.hr, a polaznici su iz prve ruke dobili vrijedne sasvjete vezane uz korištenje samih izvješća.

Razgovor o Balkan eCommerce Summitu s njegovim organizatorom Nikolom Ilchevim ubrzo se pretvorio u dinamičnu raspravu o eCommerce poslovanju u regiji jugoistočne Europe, a posjetitelje je najviše zanimalo na kojim tržištima ima najviše potencijala za širenje poslovanja. Tu je priču, s prodajne strane, zaokružio Vedran Sorić, koji je dao vrijedne savjete o B2B i B2C prodaji, što za vlasnike eCommerce poslovanja, što za vlasnike agencija koje nude svoja rješenja. Darko Pribeg je predstavio svoj projekt "Tri principa" preko kojeg je ponudio potpuno drugačiji pogled na poslovanje.

Dan je zaključio Nemanja Antić, koji je govorio o svom iskustvu širenja eCommerce poslovanja na nova tržišta, ali i o svojoj životnoj i poslovnoj motivaciji, što je proširio u svom završnom predavanju na glavnoj pozornici.

Nemanja Antić, osnivač Military Shopa, bio je završni predavač programa Udruga eCommerce Hrvatska

Brand Champions Panel

U završnom dijelu konferencije održana je i svečanost u kojoj je odana počast članovima zajednice koji su pomogli ostvarenju ciljeva udruge eCommerce Hrvatska.

Tako su plakate zahvale Brand Champions dobili članovi eCommAwards žirija i predavači na eCommerce Akademiji te Mentorskom programu Aron Stanić, Marko Pačar, Dario Begonja, Robert Petković, Dijana Kladar i Goran Blagus te dugogodišnji partneri Suzana Martić iz Lesnine, Robert Penezić iz Monri Paymentsa, Bruno Zagorščak iz Neuralaba, i Renata Vujasinović iz Vise.

Šesta CRO Commerce konferencija održana je uz podršku glavnog sponzora, kompanije VTEX. Zlatni sponzori konferencije bili su Hrvatska pošta i Pick&Pack, a srebrni sponzori CJ VIVnetworks, Box Now, Monri Payments, Lesnina XXXL, DPD, Shipshape, GLS i DS Smith.