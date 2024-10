Dino Oreški: Lockdown je mnogima učinio medvjeđu uslugu

Dino Oreški, stručnjak za eCommerce i tajnik udruge eCommerce Hrvatska, nezaobilazna je figura u svijetu digitalne trgovine. Njegovo bogato iskustvo vođenja dva najveća webshopa u Hrvatskoj, kao i predanost eCommerce edukaciji i konferencijama, donijelo mu je ugled jednog od vodećih stručnjaka u industriji. Dino aktivno radi na promociji i edukaciji trgovaca kroz različite projekte, a posebno kroz udrugu eCommerce Hrvatska, čiji je suosnivač.

Ove jeseni, 4. listopada, Dino će biti domaćin šestog izdanja CRO Commerce konferencije, koja će se održati u Mozak centru u Zagrebu. S tri pozornice i raznolikim predavanjima, konferencija će okupiti stručnjake iz svijeta online prodaje, marketinga i dostave. Dino najavljuje poseban format Wonderland Stagea, gdje će posjetitelji moći izravno komunicirati s predavačima.

U ovom intervjuu, Dino će s nama podijeliti svoje razmišljanje o trenutačnim izazovima eCommercea te inovacijama koje očekuje u budućnosti​

Svojedobno si vodio dva za vrijeme najveća webshopa u Hrvatskoj. Možeš li se sjetiti koji su bili glavni razlozi tada, zašto su trgovci sumnjali u ili bili skeptični po pitanju eCommercea? Kako se ti razlozi razlikuju od sumnji nekih trgovaca danas?

Trgovci su se tad bojali eCommercea znatno više nego sad. Međutim, kako se mijenjaju navike kupaca, sve je postalo dosta lakše. Konkretno, trebalo je trgovcima puno vremena da uđu u svijet online prodaje iz pukog straha od nepoznatog, što je potpuno razumljivo. Nesretni lockdown 2020. godine je učinio uslugu eCommerce svijetu, jer su tad zapravo trgovci shvatili vrijednost eCommercea. Danas se u pravilu sve manje boje online svijeta, ali doza skepticizma još uvijek postoji. Tu, naravno, ne ulaze trgovci koji prodaju isključivo putem interneta – njihov pak je glavni izazov sve veća konkurencija - tuzemna, ali i inozemna - što direktno rezultira smanjenjem prihoda, stoga moraju biti leaderi na tržištu i nikako si ne smiju dozvoliti da posustanu. Dobra stara narodna kaže: ako stojiš na mjestu, ustvari unazaduješ, jer ostali napreduju.

Trendovi se u ovoj industriji, kao i u brojnim drugima, mijenjaju iz godine u godinu. Neki postanu standardni dio poslovanja, drugi se pak izgube u zaboravu. Imaš li možda par primjera nekih trendova koji su imali vlastiti hype, a potom se totalno izgubili ili pak misliš da nisu ispunili svoj puni potencijal?

Sve što je bilo hype u jednom trenutku je ili nestalo ili postalo marginalno. Flash tehnologija je bila top, stvarno cool, složit ćemo se… ali, s aspekta eCommerca, bilo je osuđeno na propast jer Googleov algoritam nije mogao indeksirati kako treba, a posljedično ni rangirati stranice koje su bile u flashu. Svi znamo kako je Metaverse projekt završio nedavno. Tu su bili još svakojaki drugi AR/VR shopping elementi, pa onda voice search u koji su se svi futuristi kleli tamo 2016. godine. Bilo je toga dosta.

Važno je da svi shvatimo da je usluga ta koja donosi najviše prodaje – od prvog oglasa koji je kupac vidio, preko newslettera i svih drugih kanala promocije, do dolaska na webshop do jednostavnog i laganog načina kupnje. Još kad ti webshop sugerira da kupiš nešto na što nisi mislio, kao što je na primjer zaštitno staklo uz novi mobitel, gdje ćeš bolje.

Čest si sugovornik na konferencijama i provodiš edukacije za tvrtke – što te iznenadi i dandanas kao izazov ili mit preko kojeg je poslovanjima teško prijeći?

Nema još dovoljne svijesti o marketinškom lijevku. Tržite, tj. kupci moraju proći kroz cijeli marketinški lijevak kako bi bili spremni na kupnju. Većina trgovaca napravi webshop, pokrene Google i/ili Facebook ads kampanje i očekuje čuda. Već nekoliko godina govorim koliko je važno napraviti strategiju izlaska na tržište, potom raditi kontinuirana testiranja da bismo došli do konačnih zaključaka i posljedično povećanja prodaje. Nije lagan zadatak, ali netko ga mora obaviti i tome sam se posvetio zadnjih nekoliko godina.

Početkom listopada eCommerce Hrvatska, udruga čiji si suosnivač i tajnik, organizira šesto izdanje konferencije CRO Commerce u Zagrebu. Koja su ti predavanja do sad bila najbolja, a kome se osobito veseliš na ovom izdanju?

Uf, preteško pitanje, niste fer! Svaki posjetitelj CRO Commercea je u drugoj poslovnoj sferi – nekome su vrjednije informacije vezane uz optimizaciju webshopa, nekom uz marketing, a nekome uz dostavu. Zato i imamo tri stagea, kako bismo sve pokrili i zadovoljili, a najviše se veselim „svom“ stageu. Nakon nekoliko godina vođenja „deep dive“ stage ove ću godine voditi jedan sasvim format, za koji nisam ni siguran je li u ovoj postavci ikad bio na nekoj konferenciji u Hrvatskoj.

Velika je novost ove godine i treća pozornica koju ste nazvali Wonderland Stage na kojoj će se govornici drugih stageva izmjenjivati u manje formalnom formatu. Možeš li nam reći koja je priča iza ove pozornice – što posjetitelji mogu očekivati?

Potpuna interakcija publike i predavača. Nema tema koje će biti tabu – AMA (ask me anything) je moto ovog stagea. Većina će predavača na Wonderland doći nakon svojeg izlaganja, tako da će polaznici CRO Commercea moći pričati s predavačima, direktno im obrazložiti svoje izazove i čuti njihov direktni odgovor. S komercijalnog aspekta, odgovori ovakvog tipa vrijede… pa, milijun dolara, ako će biti postavljena pitanja za milijun dolara J

S obzirom na sve tehnološke novitete i 'hypeove', čemu se ti pak najviše veseliš i za koju od novih tehnologija ili alata smatraš da će napraviti najveći odmak za eCommerce?

Personalizirana ponuda. Kupci to vole. Svi novi alati koje viđamo, a iza kojih stoji machine learning i AI bazirani su na korisničkom iskustvu. Kad znamo što nekog kupca zanima, koje su mu potrošačke navike i u suštini koje mu mi, kao trgovci, izazove rješavamo, onda smo na dobrom putu. Pozivam sve koje zanima tehnologija online prodaje 4. listopada u Mozaik centar, bit će to jedan strašan eCommerce dan kojem se jako veselimo!