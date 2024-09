Online kupovina nastavlja rasti u Hrvatskoj, a CRO Commerce konferencija otkriva najnovije trendove

Gotovo svaka druga osoba u našoj okolini redovito kupuje online. Od odjeće preko kozmetike do kućanskih aparata, online kupovina štedi nam vrijeme, novac i živce. No, brojni se brendovi još uvijek more s pitanjem je li vlastiti webshop uistinu nužan. Mogu li se osloniti na distributere ili postojeće platforme, vjeruju li građani dovoljno plaćanju online, služe li im online trgovine za kupovinu ili za usporedbu cijena? U kojem trenutku se webshop zapravo isplati kompaniji?

Na ova i brojna druga pitanja odgovorit će više od 30 regionalnih stručnjaka, uspješnih poduzetnika i menadžera na konferenciji CRO Commerce powered by VTEX. Radi se o šestom izdanju najvećeg eCommerce okupljanja u organizaciji udruge eCommerce Hrvatska koje će se održati na tri pozornice 4. listopada u Mozaik Event Centru u Zagrebu.

Velika imena regionalne i domaće scene pojavit će se na Future Stageu na temu unapređenja biznisa i savladavanja aktualnih i budućih tržišnih izazova, te na Cross Border Stageu kako bi raspravili i predstavili rješenja za proširenje poslovanja na strana tržišta.

Tako će na Future Stageu Nemanja Antić, vlasnik Military Shopa Beograd, vodećeg proizvođača i distributera namjenske i zaštitne odjeće i opreme prisutnog na šest regionalnih tržišta, govoriti o važnosti motivacije i pozitivnog utjecaja na druge u izgradnji uspješnog poslovanja.

Na istoj će pozornici Ernest Antolović, partner u digitalnoj agenciji Shipshape i stručnjak za razvoj webshopova, otkriti najnovije trendove i rješenja u dinamičnom postavljanju cijena. Uz njega će Robert Petković, stručnjak za Google Analytics i jedan od najistaknutijih analitičara u regiji, otkriti kako pravilno postaviti i pratiti najkorišteniju platformu za web analitiku te je uskladiti s GDPR-om.

S druge strane, na Cross Border pozornici čut ćemo tajne i savjete za bolju online prodaju od Igora Kovačevića, stručnjaka za korisničko iskustvo. Koje su to najčešće greške u širenju na strana tržišta otkrit će nam pak Ivica Kruhek, direktor tvrtke Marker, najnagrađivanije domaće eCommerce agencije koja je do sada izradila više od 180 web trgovina.

Da hrvatski trgovci imaju probleme sa skaliranjem smatra Dario Begonja, koji vodi eCommerce performance agenciju Hero Factory, a na ovoj će pozornici otkriti koje točno brojke jedan webshop treba dosegnuti kako bi bio spreman za ozbiljan poslovni rast.

"CRO Commerce konferencija svake godine okupi više od 500 eCommerce i marketing stručnjaka, a ove smo godine uveli i neke novosti koje će još više istaknuti ključni cilj našeg događanja, a to je mogućnost povezivanja s najboljim regionalnim stručnjacima u opuštenoj atmosferi. Stoga smo postavili i treću pozornicu koja će biti u formi podcasta s istaknutim članovima zajednice, omogućili smo posjetiteljima da se prijave za mentoring sa žirijem našeg eCommAwards natjecanja te ponudili zajednici da sama odabere jednog predavača. Također, s obzirom na to da jedan od naših članova trenutno vodi borbu za život svog sina, ove godine konferencija ima humanitarni karakter pa 10 posto od svih prodanih kotizacija doniramo udruzi Sunčani put, koja pruža pomoć oboljelima od sarkoma", rekao je Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatska.

Sve informacije o konferenciji CRO Commerce 2024 možete pronaći na službenim stranicama, a ulaznice za konferenciju potražite ovdje.