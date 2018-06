Oružana pljačka zbog domene

Da je pravi naziv domene katkad vrlo važna stvar koja može čak dovesti do fizičkog napada i zatvorske kazne dokazuje i novi primjer iz SAD-a. Proteklo ljeto Sherman Hopkins provalio je u kuću Ethana Deyoa te je od njega zatražio da mu preda kontrolu nad domenom doitforstate.com, a kako bi predaja vlasništva bila što brža i uspješnija Hopkins je sam sobom ponio i pištolj.

Uslijedila je fizička borba između dva muškarca iz koje je kao pobjednik izašao Deyo, no prije toga je zadobio mnogobrojna nagnječenja te čak i metak u jednu nogu. Zapravo, transfer vlasništva već je bio u punom jeku sve dok Deyo nije zatražio adresu elektroničke pošte i telefonski broj novog vlasnika domena što se nije svidjelo Hopkinsu pa je postao još nasilniji, što je pak potaknulo Deyoa da ipak pruži otpor.

Epilog ove priče je zatvorska kazna u trajanju od 20 godina za Hopkinsa. Službeno motiv zbog kojeg je Hopkins želio baš tu domenu ostaje nepoznat, neslužbeno Hopkins je želio zaraditi na još jednom kratkoročnom trendu koji vlada na profilima američkih korisnika aplikacija kao što su Twitter i Snapchat pod imenom "Do it for State".

Spomenuti trend uključuje većinom mlađe osobe koje se fotografiraju u raznim kompromitirajućim i nerijetko blesavim situacijama i to onda objavljuju na svojim profilima. Spomenuta domena u vrijeme napada je bila prazna, no korištena je sve do jedan mjesec prije Hopkinsovog oružanog napada.