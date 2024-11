Praćenje promjena u tekstualnom dokumentu razotkrilo manipulacije na klimatskom samitu

Klimatska konferencija COP29 održava se u Bakuu, a Azerbajdžan je još prije njezinog početka bio pod kritikama ekoloških aktivista, budući da je prvi čovjek konferencije pokušao tu priliku iskoristiti kako bi "progurao" određene poslovne pothvate vezane uz fosilna goriva. Tako je COP29 započeo u negativnom ozračju i bez prevelikih očekivanja javnosti, pogotovo kad se zna da je i lanjsko izdanje bilo proglašeno neuspješnim, a zaključci jalovim kompromisom.

U tom smislu niti ovogodišnje izdanje svjetskog klimatskog samita nije razočaralo. I ovog puta se nakon deset dana rasprava nije došlo do zajedničkog zaključka, pa su pregovori o finalnom tekstu produljeni s petka na subotu. Posljednjega dana konferencije ponuđene su određene mjere, ulaganja bogatih zemalja na razini od 300 milijardi dolara za ublažavanje posljedica klimatskih promjena kod onih najsiromašnijih i najugroženijih, no to skupini otočnih i nerazvijenih država nije bilo prihvatljivo, pa su napustili razgovore.

"Track changes" ostao uključen

I dok se tamo vodila rasprava o povratku predstavnika u glavnu dvoranu, britanski Guardian otkrio je (uz malo amaterske digitalne forenzike) još jedan potencijalni skandal. Naime, običaj je da se među sudionicima dijele .pdf datoteke, zaključane za uređivanje, koje dolaze od organizatora, a u njima se nalazi posljednji prijedlog zaključnog teksta konferencije. Međutim, ovog puta netko je zaboravio isključiti praćenje promjena u datoteci, pa je do novinara i sudionika COP-a stigao dokument u kojem je jasno vidljivo da ga je uređivalo saudijsko izaslanstvo.

Činjenica da jedna petrodržava poput Azerbajdžana predsjeda klimatskim samitom, pa da drugoj zemlji, također vrlo ovisnoj o fosilnim gorivima, daje ekskluzivni pristup dokumentima, razljutila je mnoge. Saudijska Arabija i ranije je na ovim konferencijama bila viđena kao sudionik koji opstruira zaključke kad se oni bave smanjenjem ovisnosti o nafti, a sada je to i potvrđeno, što dokazuje i screenshot koji je objavio Guardian.

COP29 / Guardian / screenshot

U njemu je vidljivo da je dokument uređivao Basel Alsubaity iz saudijskog Ministarstva energetike i jedan od članova inicijative Just Transition Work Programme, dok ostalim zemljama dokument nije bio ponuđen na uređivanje.

Da će COP29 završiti nekom kompromisnom izjavom, to je ionako bilo očekivano. Šlampavo praćenje promjena u tekstualnom dokumentu samo je potvrdilo da, nažalost, ovakvi susreti i obećanja na njima ipak ostaju samo na deklarativnoj razini, bez ikakvih realnih učinaka na smanjenje utjecaja klimatskih promjena. Što će u zaključnom tekstu u konačnici pisati – vrlo vjerojatno je sasvim svejedno.