Perseverance s Marsa poslao fascinantne video i audio zapise

Misija Mars 2020 i njezin rover Perseverance po mnogočemu su prvi i revolucionarni, no na znanstvena otkrića ili let prvog marsovskog helikoptera morat ćemo još pričekati neko vrijeme. Za sada možemo uživati u prvim video i audio snimkama koji su stigli s Marsa, netom nakon uspješnog slijetanja rovera u krater Jezero.

Snimka slijetanja

NASA je sinoć objavila video nastao tijekom "sedam minuta straha" prošloga četvrtka. On je snimljen uz pomoć četiriju kamera postavljenih na lander, rover i "svemirki lift" koji je rover meko spustio na površinu i potom odletio na sigurnu udaljenost. Na videu možemo vidjeti sve faze procesa poznatog kao EDL (entry, descent and landing), od ulaska u atmosferu, preko ispaljivanja nadzvučnog padobrana za usporavanje, preko landerovog autonomnog traženja mjesta za slijetanja, pa sve do samog slijetanja u oblak prašine.

Prvi je ovo puta da javnost ima prilike vidjeti video visoke rezolucije, snimljen s više kamera, koji prikazuje slijetanje neke sonde na drugi planet. Video je snimljen komercijalno dostupnim sportskim kamerama koje su NASA-ini inženjeri morali postaviti na sondu i rover tako da ne ometaju druge instrumente i proces slijetanja. I sami kažu da su to učinili kako bi dobili ovaj video, a ne iz drugih znanstvenih pobuda. Kažu i kako za samu misiju nije bilo bitno kvalitetno snimiti slijetanje, no snimke koje su stigle i njima su fascinantne i iz njih će o tom procesu mnogo toga naučiti.

Soundtrack s Marsa

No, Perseverance je na Mars otputovao opremljen i dvama mikrofonima, pa su i oni počeli sa snimanjem nedugo nakon slijetanja. NASA je podijelila i prve zvukove ikada mikrofonima zabilježene na Marsu. Na tom se zapisu izvorno moglo čuti i ponešto buke koju stvara rover, ali nju su filtrirali, pa se sada čuje samo zvuk marsovskog vjetra u pozadini.

RAW fotografije

Za entuzijaste i one koji "žele znati više", NASA je u sklopu ove misije po prvi puta počela objavljivati i sve fotografije s kamera na Marsu – i to u "sirovom" formatu. Njih gotovo pet tisuća snimljenih za vrijeme slijetanja već je dostupno na ovom mjestu.