Posjetili smo Shenzhen, fascinatno središte tehnološkog svijeta u kojem se proizvodi - sve!

Smješten na jugu Kine, u provinciji Guangdong, Shenzhen je u posljednjih četrdeset godina prerastao iz malenog ribarskog mjesta na području prekrivenom prašumom i rijekama, pa do velegrada koji danas zovu Silicijskom dolinom Azije. Priča o brzom razvoju ovog kraja počinje 1980. godine kada Shenzhen dobiva status prve Posebne ekonomske zone u Kini koja omogućava lakše i jeftinije poslovanje, te porezne olakšice i subvencije za investicije u tehnologiju. Tako je došlo i do snažnog rasta stanovništva i Shenzhen je postao središte svjetske tehnološke i druge proizvodne industrije.

S imenom ovog ste se grada najčešće, a možda i prvi puta, susreli kada ste njegovo ime vidjeli na gotovo svakom paketiću koji vam je stigao iz Kine, a kada vidite o kakvom je gradu riječ ta činjenica prestaje čuditi. Tamo se, jednom riječju proizvodi – sve. Shenzhen (i sami Kinezi ga izgovaraju svakako: sencen, šencen, šenčen, šenžen…) je od prašume postao šuma – nebodera i tvornica.

Manji kvart u Shenzhenu

Danas Shenzhen broji, prema procjenama vlasti, oko 20 milijuna ljudi. Na sat vremena vožnje od njega smješten je Dongguan s dodatnih 8 milijuna, gotovo spojen s njim je Guangzhou s preko 25 milijuna stanovnika, pa s okolnim mjestima u ovoj regiji živi ukupno oko 100 milijuna ljudi. Južno od Shenzhena nalazi se Hong Kong, koji bi se, da nije granice među njima, ujedinio s ovim velegradom – a tamo živi još oko 8 milijuna ljudi. Nije teško zamisliti da će se kroz pet ili deset godina sva ova mjesta stopiti u jednu impresivnu regiju koja će lako postati generator ekonomskog napretka cijele Azije, ali i svijeta.

Na istoj razini zuma: sjeverozapadna Hrvatska i dio provincije Guangdong usporedivi su samo veličinom

Veliki Ping

Najviši neboder, visok gotovo 600 metara, naziva se Ping An, dok je najupečatljiviji visinom, oblikom i rasvjetom China Resources Tower, zašiljeni "proljetni bambus". Ove dvije zgrade najčešće će se pojaviti prilikom guglanja Shenzhena, no to može lako zavarati. Doslovno u svakom dijelu velegrada, pa i u kvartovima do kojih se treba voziti sat vremena, ne možete se osvrnuti oko sebe a da ne vidite najmanje deset nebodera – od kojih bi svaki lako bio među najvišim zgradama Europe.

Lijevo: prosječan neboder u Shenzhenu. Desno: upečatljivi "bambus" neboder

U Shenzhenu svoja sjedišta i urede imaju gotovo sve azijske tehnološke kompanije, a velike proizvodne pogone tamo imaju velikani poput Huaweija, Foxconna, ili BYD-a, DJI-a, ZTE-a i TCL-a. Nazvati to tvornicama bilo bi podcjenjivanje – riječ je o kampusima u kojima se nalaze i zgrade za smještaj desetina tisuća radnika i tvornice u kojima ti ljudi rade. Za primjer, na samo jednom kampusu koji smo posjetili, onom gdje TCL sklapa svoje televizore, na površini od milijun kvadratnih metara živi i radi 20 tisuća ljudi.

Neboderi često dolaze u skupinama po pet, deset, pa čak i trideset identičnih, gusto smještenih jedan do drugoga

Sve na struju

Unatoč svojoj veličini i brzom rastu Shenzhen ne pati pretjerano od prometnih gužvi. Prometnice su planski rađene s 3-4 vozne trake u svakom smjeru, a za kretanje gradom koristi se moderni metro, kao i velik broj cjenovno dostupnih taksija. Većina taksija koje smo vidjeli izradila je lokalna kompanija BYD, a gotovo svi su – električni. Isto važi i za mopede, svi koje smo vidjeli voze na struju a, budući da je riječ o Aziji, nije rijetkost da se na jednom električnom skuteru vozi i četvero ljudi.

Prašuma, brežuljci i neboderi gdje god da pogledate

Među luksuznim hotelima i trgovačkim centrima s najskupljim svjetskim brandovima nalazi se, svakih nekoliko metara, poneki lokalni dućan (najčešće 7-Eleven) u kojem možete kupiti sve – od opreme za mobitele do svježe hrane, a ljubazni i ponizni domaćini pomoći će vam oko svega za što ih zamolite. Samo ih jedna stvar može zaustaviti u tome – a to je da rijetko tko na cesti, od taksista do prodavača, govori engleski.

Kad smo već kod ceste, spomenimo i da se svakih 50-ak metara nalaze stupovi s 5-6 nadzornih kamera, a policija konstantno gradom patrolira autima i motociklima. Osim što se turisti tamo osjećaju da su stalno pod nadzorom, ovo ulijeva i određenu sigurnost kada noću lutate centrom.

Nanese li vas, dakle, put u ovaj dio svijeta, svakako navratite u Shenzhen. Ova kombinacija Tokija, New Yorka, Delhija, Dubaija i Las Vegasa rijetko koga neće impresionirati.