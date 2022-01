Sedam godina stara SpaceX-ova raketa uskoro bi se mogla zaletjeti u Mjesec

Još 2015. godine SpaceX je raketom Falcon 9 lansirao klimatski satelit, a njezin gornji stupanj ostao je u orbiti između Zemlje i Mjeseca. Početkom ožujka on bi mogao završiti kao niti jedan dio rakete do sada

Svemirsko smeće koje ostaje iza lansiranja raketa obično ostane u Zemljinoj orbiti i tamo s vremena na vrijeme stvara probleme novim svemirskim misijama. No, ponekad se dogodi i da neki dio rakete "zaglavi" u dubokom svemiru, u kakvoj neobičnoj orbiti, pa se nakon više godina vrati u pozornost astronoma. Ovoga puta takva sudbina zadesila je drugi stupanj rakete Falcon 9, koju je prije gotovo sedam godina u svemir lansirao SpaceX.

Bilo je to 11. veljače 2015. godine, kada je, u svojoj prvoj komercijalnoj misiji usmjerenoj prema dubokom svemiru, SpaceX lansirao znanstveni satelit za proučavanje klime Deep Space Climate Observatory, za američku agenciju NOAA. Satelit je upućen prema Lagrangeovoj točki L1, onoj gdje se (kao i u L2 kod teleskopa Webb) poništavaju gravitacijski utjecaji Zemlje i Sunca.

Raketa "zaglavila" u svemiru

No, raketa koja ga je tamo uputila ostala je u neobičnoj putanji – budući da nije imala dovoljno goriva da se vrati na Zemlju niti da se uputi u dubine svemira. Tako je ovaj stupanj rakete ostao "zarobljen" između Mjeseca i Zemlje, krećući se prilično kaotično proteklih sedam godina.

Njegovu putanju prati Bill Gray, pokretač softvera za praćenje svemirskih tijela Project Pluto, koji je nedavno objavio svoje zanimljivo matematičko predviđanje. Njegova kalkulacija orbitalnog kretanja pokazuje da će gornji stupanj ovog Falcona 9, lansiran prije sedam godina, 4. ožujka vrlo vjerojatno svoj put završiti – zaletavanjem u Mjesec.

Dogodit će se to sa stražnje strane Mjeseca, u blizini mjesečevog ekvatora, no za točnije predviđanje mjesta i vremena udara trebat će nešto preciznije izmjeriti kretanje rakete. To će biti moguće učiniti između 7. i 10. veljače, kada će se SpaceX-ovo svemirsko smeće naći u povoljnom položaju za promatranje.

Prvi udar tog tipa

Nakon toga može se očekivati udar u Mjesec, koji neće biti vidljiv sa Zemlje, ali vjerojatno niti uz pomoć nekog od postojećih satelita. Međutim, Gray kaže da bi lunarni orbiteri, NASA-in Lunar Reconnaissance Orbiter ili indijski Chandrayaan-2, mogli naknadno snimiti mjesto udara. Ostatak Falcona 9, naime, mase je oko 4 tone i kreće se brzinom od 2,58 km/s, pa je za očekivati da će na površini Mjeseca iza njega ostati prilično vidljiv svježi krater.

Prema dostupnim podacima, ovo bi moglo biti prvi puta da će komad svemirskog otpada nenamjerno završiti na Mjesecu.