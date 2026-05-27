Span predstavio novu ERP tvrtku za digitalnu transformaciju poslovanja

Iz Span Evolvea navode kako će se fokusirati na podršku organizacijama koje žele modernizirati i digitalizirati poslovanje, unaprijediti učinkovitost procesa te osigurati digitalne temelje za daljnji rast i upravljanje sve kompleksnijim poslovnim sustavima

Na poslovnom događaju Digital Future. Real Transformation, predstavljena je tvrtka Span Evolve, nova članica Span Grupe, koja je ujedno i službeni Microsoft Dynamics ERP partner, specijaliziran za digitalizaciju poslovanja i implementaciju modernih poslovnih sustava.

Cijelo je događanje inače organizirano u suradnji s ENNA Grupom, vodećom domaćom grupacijom u području energetike i logistike, čije je iskustvo transformacije kompleksnog poslovnog sustava poslužilo kao konkretan primjer izazova s kojima se danas suočavaju velike organizacije.

„Span Evolve nastao je kao odgovor na vrlo konkretnu potrebu tržišta u vremenu sve intenzivnijih i bržih promjena. Dok je nekada bilo dovoljno ERP implementacijom digitalno evidentirati poslovne procese, danas je potrebno obuhvatiti znatno širi kontekst. Vjerujemo da Span Evolve, u sinergiji s cijelom Span Grupom, može organizacijama u široj regiji ponuditi rijetku kombinaciju poslovnog razumijevanja, ERP ekspertize, tehnološke širine i sigurnosnih kompetencija“, poručio je Krešimir Mlinarić, direktor tvrtke Span Evolve.

Krešimir Mlinarić Foto: Matej Markovinović/Bug.hr

Osim o izazovima digitalne transformacije velikih organizacija, tijekom događanja govorilo se i o upravljanju kompleksnim poslovnim sustavima te ulozi ERP rješenja u modernom poslovanju, posebno u kontekstu razvoja umjetne inteligencije. Predstavnici ENNA Grupe pritom su podijelili iskustva implementacije modernog ERP sustava i digitalizacije poslovnih procesa unutar grupacije.

“Implementacijom modernog ERP sustava sa Span Evolveom, napravili smo važan iskorak u standardizaciji i povezivanju poslovnih procesa, operativnoj preglednosti i učinkovitijem upravljanju kompleksnošću ENNA Grupe. U Span Evolveu prepoznali smo partnera koji nije samo implementator sustava, nego i savjetnik koji razumije naš poslovni kontekst, kompleksnost našeg ekosustava i ambiciju daljnjeg razvoja”, objasnio je Antonio Barbir, član Uprave i glavni financijski direktor ENNA Grupe.

Na događanju se govorilo i o izazovima energetskog sektora, volatilnosti tržišta i geopolitičkoj neizvjesnosti, uz naglasak na važnost dugoročne poslovne otpornosti i stabilne digitalne infrastrukture.