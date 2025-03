Što će se prikazivati na ZagrebDoxu ove godine?

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox održat će se u kinima Kaptol Boutiquea od 30. ožujka do 6. travnja 2025. godine.

Kontroverzni Dox

Sama priroda kontroverze takva je da u spor ili polemiku ne ulazimo kako bismo pronašli odgovor ili rješenje; stoga se čini da živimo u nikad kontroverznijem vremenu. Možda je baš zato na jednom od najpopularnijih programa Zagreb Doxa, Kontroverznom Doxu, ove godine čak deset filmskih naslova.

Iz SAD-a nam dolazi Adidas Owns the Reality, Keila Oriona Troisija i Igora Vamosa, o duhovitim aktivistima koji na prevaru poboljšaju uvjete radnika glasovitog proizvođača sportske opreme.

Radnici, odnosno otuđenje radnika migranata u Indiji, tema je hibridnog eksperimentalnog dokumentarca CycleMahesh Suhela Banerjeeja, koji je na posljednjoj IDFA-i nagrađen za najboljeg dugometražnog debitanta u programu Envision.

Yet Another One, redateljice Karle Jelić, prati priču Vide Skerk, žrtve seksualnog zlostavljanja na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, rasvjetljavajući pritom odnos hrvatske filmske zajednice prema žrtvama seksualnog nasilja.

Da svijet umjetnosti krije brojne kontroverzne teme, otkriva nam i meksički redatelj Miguel Calderón u Loss Adjustment, mračno satiričnom filmu o osiguravatelju Pedru koji se, izmučen korupcijom, okreće svijetu umjetnosti te umjesto utjehe nailazi na novo razočaranje.

Film slovenske redateljice Maje Prettner, Woman of God, prikazan je na Hot Docsu, a prati luteransku pastoricu Janu u borbi da „prakticira ono što propovijeda“.

Kroz priču Homegrown, američkog redatelja Michaela Prema, doznajemo pozadinu i različite motive trojice Trumpovih nasilnih pristaša koji su sudjelovali u „oluji na Capitolu“ 2021. godine. Zanimljivo, osim ljutnje, tri prikazane osobe nemaju ništa zajedničko. Ovaj je film i službeni film koji će zatvoriti ZagrebDox, a dosad je prikazivan u Veneciji (Mario Serandrei Award), New Yorku, Solunu, Palm Springsu, Stockholmu te na brojnim drugim uglednim festivalima.

Redatelj Gianluca Matarrese u svojem rijetko intimističkom filmu GEN_ donosi nam prikaz duboke emocionalne i fizičke brige koju zdravstveni radnici unose u svoj posao ostvarenja snova njihovih pacijenata – bilo da je riječ o rađanju ili pak prijelazu u pravi identitet. Film u Zagreb dolazi izravno sa Sundancea!

Ubojito duhovit i duboko iskren Silent Men, Duncana Cowlesa, isprepliće neugodne razgovore i proces snimanja filma, pitajući se što to pokreće muškarce.

Antidote, Jamesa Jonesa, otkriva nam surovu stvarnost onih koji žele otkriti istinu iza ubilačke vojne taktike suvremene Rusije.

Razotkrivanje krajnje desnice u filmu Undercover: Exposing the Far Right redateljice Havane Marking prati niz tajnih operacija udruge Hope Not Hate. Aktivist pod tajnim imenom „Chris“ uspijeva zadobiti povjerenje ljudi koji stoje iza sve utjecajnije pseudoznanstvene platforme o rasi i spolu.

Biografski Dox

Povijest dokumentaraca bilježi brojne filmove o velikim vođama, a pogotovo vojskovođama. Ni značajni umjetnici, doduše, ne zaostaju. Na tom je tragu program ovogodišnjeg Biografskog Doxa.

Lula, dokumentarac iza kojeg stoje Oliver Stone i Rob Wilson, istražuje uspon, pad i trijumfalni povratak voljenog brazilskog vođe Luiza Inácija „Lule“ da Silve, bilježeći njegov predsjednički reizbor nakon devetnaest mjeseci provedenih u zatvoru. Film je prikazan u Cannesu, na Doclisboi, DokuFestu i Busanu.

Trideset godina nakon majčine smrti, fotografkinja i redateljica Rachel Elizabeth Seed otkriva sate intervjua s legendarnim fotografima 20. stoljeća u filmu A Photographic Memory.

Twiggy, redateljice Sadie Frost, intimni je dokumentarac koji istražuje život i karijeru kultne manekenke, a sadrži intervjue sa zvijezdama poput Dustina Hoffmana, Paula McCartneyja i Brooke Shields.

U svom dokumentarcu It's Not Me kultni francuski redatelj Leos Carax osvrće se na svoje djetinjstvo i karijerne početke, ali preispituje i nedavne filmske radove. Film je pobudio interes publike u Cannesu, Karlovym Varyma, Londonu, Chicagu, Copenhagenu, Busanu, New Yorku, Ženevi i Beču.

Stanje stvari

Program Stanje stvari, najaktualniji ZagrebDoxov program, donosi nam deset dokumentaraca – zanimljivo, sve redom dugog metra. Možda je to i logično budući da se naša sadašnjost teško može opisati u kratkim crtama.

Nathaniel Lezra svojim filmom Roads Of Fire ispituje globalnu migrantsku krizu kroz objektiv trgovine krijumčarenja migranata vrijedne 35 milijardi dolara.

Letter To My Tribe redateljice b.h. Yael videoesej je u kojem se intervjuiraju Izraelci, Židovi, novinari, aktivisti i rabin.

Dok je A Want in Her redateljice Myrid Carten pronicljivo istraživanje nereda koji može izazvati obiteljska ljubav.

Složeni obiteljski odnosi tema su i filma We Are Inside Farah Kassem. Film je na Visions du réel 2024. osvojio posebno priznanje.

Prikazan na festivalu Karlovy Vary 2024., Trans Memoria Victorije Verseau poetsko je filmsko dokumentiranje prihvaćanja svog pravog ja.

Priču o borbi protiv tradicionalnog napuštanja udovica u Indiji donosi nam Kinshuk Surjan u svom filmu Marching in the Dark.

Nažalost, stanje stvari je i borba za ženska prava koja su već davno izvojevana, a sada dovedena u pitanje. Poljski dokumentarac Abortion Dream Team Karoline Lucyne Domagalske prati grupu od četiri neustrašive žene koje vode telefonsku liniju, suočavaju se s političkim progonom i izlažu se nevjerojatnim osobnim rizicima dok se bore za podršku ženama u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava.

Ako govorimo o ženskim pravima, mučno je ali i važno znati što se događa u Afganistanu, zemlji u kojoj su žene s dolaskom talibana na vlast u potpunosti obespravljene. Najiba Noori i Rasul Noori donose nam potresni dokumentarac Writing Hawa, koji je na prošlogodišnjoj IDFA-i osvojio nagradu FIPRESCI.

Made in Ethiopia, Xinyan Yu i Maxa Duncana podiže zastor s povijesnog ali pogrešno shvaćenog utjecaja Kine na Afriku i istražuje suvremenu Etiopiju u trenutku duboke krize. Iako se iz dana u dan nadamo ljepšim vijestima, stvarnost nas demantira.

Program Stanje stvari bio bi nepotpun da se ne dotakne ruske invazije na Ukrajinu. Nekada „samo“ filmski redatelj, a sada i vojni poručnik, Oleh Sentsov donosi nam film Real, koji je svoje ime dobio po vojnoj operaciji u kojoj redatelj i sam sudjeluje.