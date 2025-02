Svečanošću potpisivanja ugovora započeo Infobipov europski infrastrukturni projekt IPCEI-CIS

Infobip je danas u svojem zagrebačkom kampusu upriličio svečano obilježavanje početka projekta IPCEI-CIS "Next Generation Cloud Infrastructure and Services" i potpisivanje ugovora za bespovratna sredstva EU-a, dodijeljena im za razvoj svoje komponente velikog europskog projekta. Projekt je to od zajedničkog europskog interesa čiji je Infobip partner, uz niz velikih europskih kompanija, telekoma i akademskih institucija. Svoj će dio prvi hrvatski jednorog provoditi u suradnji s Deutsche Telekomom, sveučilištima Twente i Göttingen, Tehničkim sveučilištem u Grazu, ali i domaćim suradnicima poput Algebre, Fakulteta informatike u Puli te Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Svečanosti, kojom je obilježen početak prve faze projekta, prisustvovali su brojni suradnici i predstavnici uključenih organizacija, ali i predstavnici EU te Vlade Republike Hrvatske, koji su osigurali sufinanciranje. Naime, od oko 83,5 milijuna eura, koliko je vrijedan Infobipov segment, nepovratno je dodijeljeno gotovo 35 milijuna eura iz EU fondova. Cilj je Infobipa i partnera u ovom projektu razviti globalnu komunikacijsku platformu sljedeće generacije, kojom će industriju komunikacija kroz nova inovativna rješenja podignuti na novu razinu, a koja će naposljetku unaprijediti i učiniti sigurnijom komunikaciju između organizacija, tvrtki i građana Europe.

Zapošljavanje stručnjaka

Projekt će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta za visokokvalificirane stručnjake. Na njegovoj će realizaciji raditi oko 300 ljudi, od čega velik dio postojećih, ali i novih zaposlenika Infobipa koje će oni angažirati u narednom razdoblju. Na projektu će raditi i 90 istraživača iz partnerskih tvrtki i sveučilišnih institucija.

Jedan od ključnih parametara projekta je prenošenje znanja iz istraživanja i rada na projektu, koja će Infobip dijeliti s akademskom zajednicom u Hrvatskoj s ciljem njezinog daljnjeg osnaživanja. S obzirom da je to projekt iz domene istraživanja i razvoja, osigurat će se još snažnija i kvalitetnija suradnja između ICT industrije i akademije, što će osnažiti istraživačke i razvojne kapacitete svih uključenih. Također, projekt osigurava visokokvalificiranim stručnjacima za kojima vlada globalna potražnja da u Hrvatskoj rade na inovacijskom projektu koji je jedinstven u EU, ali i šire, čime se osnažuje domaće tržište rada i ukupni potencijal domaće ICT industrije, rečeno je na svečanosti.

Svečano potpisan ugovor

Potpisan je i ugovor o sufinanciranju projekta, a nazočnima su se obratili ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević, glavni izvršni direktor Infobipa Silvio Kutić, potpredsjednik za istraživačke saveze i glavni tehnički direktor Infobipa Damir Prusac, stručnjak informacijskih tehnologija u Infobipu Emanuel Lacić te predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Prusac je istaknuo da je glavni cilj Infobipovog dijela projekta stvoriti tzv. "cloud-edge continuum", tj. tehnologiju unutar telekomunikacijskog sustava koja će funkcije clouda dovesti na rub mreže, kako bi se čak i najudaljenijim korisnicima omogućile brze usluge, sve uz maksimalne zaštite od spama i prevara, pri čemu će im uvelike pomoći alati potpomognuti umjetnom inteligencijom.

Emanuel Lacić i Damir Prusac

Premijer se osvrnuo na ovotjedni AI Action Summit održan u Parizu, u čijem kontekstu je istaknuo da je ovaj projekt način kako se i Hrvatska može uključiti u europske i svjetske trendove. Istaknuo je da trenutačno, regulatorno gledano, postoje dva pristupa razvoju AI-ja: američki i europski. Prvi uklanja gotovo sve regulative i ubacuje ogromne količine novca, dok europski ipak veći naglasak stavlja na regulaciju i sigurnost, ali ne sputavajući inovativnost. Ono što je bitno, naglasio je, jest da u konačnici umjetnom inteligencijom i općenito tehnologijom upravlja čovjek, a ne obratno. Osvrnuo se Plenković i na govor Sama Altmana u sklopu pariškog samita, pa je naglasio da se trenutačno nitko, pa ni Altman, ne usudi projicirati razvoj umjetne inteligencije na razdoblje dulje od četiri godine, budući da se tehnologija toliko brzo i nepredvidivo razvija. U Hrvatskoj, zaključio je, trenutačno u IT sektoru radi oko 70 tisuća ljudi, od toga njih oko 15 tisuća radi u nekoj mjeri u području AI-ja, a cilj Vlade je da se u narednih nekoliko godina taj broj udvostruči.

"Hrvatska aktivno sudjeluje u europskim inicijativama za razvoj umjetne inteligencije i digitalne suverenosti, a Infobipov IPCEI projekt dobar je primjer kako domaće tvrtke mogu igrati ključnu ulogu u ovim procesima. Vjerujemo kako će ovaj projekt pridonijeti stvaranju sigurne oblačne infrastrukture koja će podržati industrije, tvrtke i javne usluge diljem Europe, omogućujući im inovacije i konkurentnost na globalnoj razini", istaknuo je premijer.

Silvio Kutić, CEO Infobipa

"Ova inicijativa je pokrenuta od strane više od 100 tvrtki i istraživačkih organizacija iz 12 članica EU, a cilj joj je izgradnja nove globalne komunikacijske platforme sljedeće generacije. Sretni smo što su Hrvatska i Infobip dio ove priče jer ovaj projekt jača konkurentnost IT industrije Europe u odnosu na ključne konkurente koji uglavnom dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Infobip je među top tri globalna lidera u svojoj industriji, trenutno zapošljavamo 3450 ljudi diljem svijeta, na šest kontinenata kroz više od 70 ureda, od čega oko 800 inženjera, najviše u Hrvatskoj. Infobip je u svom radu snažno posvećen istraživanjima i razvoju, u R&D godišnje izdvajamo više od 100 milijuna EUR. Nastavljamo raditi na inovacijama za koje smo redovito priznati od najrelevantnijih analitičkih kuća", zaključio je Silvio Kutić, glavni izvršni direktor Infobipa.