U Zagrebu održan prvi Space Tech Hackathon, pobijedio projekt za praćenje divljih svinja

Tijekom 24 sata sudionici hackathona razvijali su projekte temeljene na satelitskim podacima i AI-u, od urbanog planiranja do praćenja divljih životinja i svemirskog otpada

U Zagrebu je 6. i 7. ožujka održan prvi Space Tech Hackathon na kojem je 10 timova tijekom 24 sata razvijalo inovativna rješenje temeljena na svemirskim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i satelitskim podacima. Događaj je organiziran u sklopu projekta „Pozdravi svemir“, uz podršku Europske svemirske agencije (ESA), Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te organizacije Nuqleus.

Prvo mjesto osvojio je projekt „Where’s My Hog“, koji koristi satelitske podatke, AI i snimke dronova za praćenje migracija divljih svinja te procjenu šteta na poljoprivrednim površinama. Pobjednički tim dobio je novčanu nagradu od 2.000 eura te mentorsku podršku ESA-e za daljnji razvoj ideje i prijavu na njihove programe.

Drugo mjesto i nagradu od 1.000 eura osvojio je projekt „Urban Lungs“, koji analizira satelitske podatke kako bi gradovima pomogao u prepoznavanju pregrijanih urbanih površina bez zelenila te predložio mjere za njihovu obnovu. Treće mjesto i 500 eura pripalo je projektu „Polis - City Planning Tool“, rješenju koje koristi AI za simulaciju širenja gradova i planiranje urbane infrastrukture.

Sudionicima su mentorsku podršku pružali stručnjaci iz područja svemirskih tehnologija, AI-a i analize podataka, među kojima su bili Mario Brčić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koji je ujedno bio i voditelj hackathona, Karol Brzostowski iz ESA-e, Bruno Ćaleta iz OIKON-a, Dragan Divjak iz List Labsa, Senko Rašić iz Dobrog koda te Matija Srbić iz Nuqleusa.