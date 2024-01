Vodeći svjetski stručnjak za tehnološke inovacije u produkciji glazbe dolazi na Bug Future Show 2024

Pod motom "The Sound of Infinity" Bug Future Show 2024 održat će se 8. veljače u Mozaik Event Centru u Zagrebu, a otvorit će ga keynote predavanjem Matthias Strobel, predsjednik MusicTecha Germany...

Počelo je finalno odbrojavanje do Bug Future Showa 2024 koji će se održati idući tjedan, u četvrtak, 8. veljače 2024. u Mozaik Event Centru u Zagrebu. Ovogodišnje, jedanaesto izdanje najvećeg (što nije teško, jer je i jedini) tehnološkog showa u našoj regiji održat će se pod motom The Sound of Infinity, pa nije neobično da smo za glavnog keynote govornika, s kojim ćemo ujutro i otvoriti naš spektakl, doveli jednog od najvećih svjetskih stručnjaka za tehnološke inovacije u glazbenoj industriji, predsjednika MusucTecha Germany, Matthiasa Strobela.

Svoje predavanje za BFS Matt je nazvao "1877 Til Infinity: Navigating Technological Transformations in Music". Nijedna druga umjetnička forma i njezina prateća industrija nisu prošli kroz tako drastičan niz promjena tijekom proteklih stoljeća kao glazba. Glazba i tehnologija uvijek su bile međusobno povezane i tehnološka rješenja utjecala su na način na koji skladamo, proizvodimo, distribuiramo, njegujemo i konzumiramo glazbu. To je učinilo glazbeni ekosustav predvodnikom inovacija i rezultiralo je mnogim uzbudljivim prilikama za umjetnike, glazbenu industriju i potrošače.

Koje će tehnologije u nastajanju vjerojatno značajno utjecati na glazbu i njezinu industriju? Tko će biti dio budućeg ekosustava? Krenimo na putovanje kroz vrijeme, istražujući inovacije koje su oblikovale prošlost, dovele do sadašnjeg glazbenog ekosustava i onih koje će definirati budućnost glazbe. Vodeći svjetski stručnjak za spajanje tehnologije s produkcijom glazbe vodi nas na putovanje kroz velike poremećaje u glazbi od 1877. do danas i nove tehnologije koje će promijeniti glazbeni ekosustav u budućnosti.

Matthias Strobel, koji će nam ispričati ovu zanimljivu tehnološko-glazbenu priču, predsjednik je MusicTecha Germany, Savezne udruge za glazbenu tehnologiju u Njemačkoj, a ujedno je i osnivač Wicked Artistsa, booking agencije za kreativne umjetnike novih medija. On je glavna kontaktna točka Njemačke za inovacije u glazbenoj tehnologiji, a njegova mreža poduzetnika, rukovoditelja industrije, istraživača i njegove veze s kreatorima (među)nacionalnih politika i predstavnicima medija čine ga vodećim svjetskim stručnjakom u tom području.

Odlučan u promicanju inovativnog potencijala – a time i budućeg uspjeha – umjetnika i poduzetnika, koristi svoje iskustvo i iskorištava svoju mrežu kako bi pomogao u stvaranju glazbenog ekosustava sutrašnjice. On je predavač za glazbenu tehnologiju na Institutu za snimljenu glazbu Clive Davis na NYU u Berlinu i vodi događaje o inovacijama za glazbeni ekosustav kako bi potaknuo prijenos znanja između vizionara sa svih sjecišta kreativnih industrija. Njegov niz događaja - Berlin Music Tech Meetups - izrastao je u zajednicu više od 2.000 entuzijasta glazbene tehnologije iz Berlina.

Matthias Strobel je govorio na konferencijama diljem svijeta, dijeleći svoja iskustva i stručnost o međusektorskim inovacijama unutar vertikalnih industrija kroz nove tehnologije i potencijal suradnje za rekreaciju glazbenog ekosustava. Bio je sudac i mentor na nekim od najprestižnijih europskih startup natjecanja i akceleratorima za inovacije glazbene tehnologije.