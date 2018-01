YouTube ulaže 5 milijuna dolara u toleranciju i jednakost

YouTube se na summitu u Londonu pohvalio uspjesima svojeg Creators For Change programa za promociju tolerancije i jednakosti, u koji će tijekom 2018. godine biti uloženo 5 milijuna dolara

YouTube je još prije dvije godine pokrenuo vlastiti program Creators For Change, čiji je cilj senzibilizirati javnost na tematiku tolerancije i jednakosti.

Na posebnom summitu u Londonu YouTube se pohvalio s rezultatima u protekloj godini, mnoge poznate ličnosti realizirali su video sadržaj koji nastojeći promovirati jednakost i toleranciju progovara o pitanjima kao što su rasizam te predrasudama vezanima za imigrante i muslimanske žene.

U cijeli program je uključena i suradnja s raznim organizacijama koje se bavi istim pitanjima (tolerancija i jednakost) iz različitih zemalja kao što su Australija, Njemačka, Španjolska, Indonezija, Turska i Belgija, uz čiju je pomoć educirano 15 tisuća mladih.

Kako bi program u 2018. godini bio još uspješniji YouTube će u Creators For Change investirati 5 milijuna dolara, točnije investirati će ih u same kreatore sadržaja koji će na taj način imati priliku stvarati još kvalitetniji sadržaj, a njima bi se trebali pridružiti i neki novi sudionici programa (od 2016. godine do danas u programu sudjeluje 39 članova).