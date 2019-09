Yusaku Maezawa prodao kompaniju Yahoou kako bi se spremio za put oko Mjeseca

Japanski poduzetnik i milijarder Yusaku Maezawa prije godinu dana najavljen je kao prvi putnik SpaceX-ovog novog svemirskog broda Starship. On bi trebao, s nekolicinom umjetnika, nekad tijekom 2023. godine obaviti ovaj povijesni turističko-umjetnički let koji će se sastojati od obilaska Mjeseca, bez slijetanja, te povratka na Zemlju. Za sada se o pothvatu ne zna mnogo detalja, no sigurno je samo jedno – on neće biti nimalo jeftin.

Maezawa je lani SpaceX-u uplatio i određenu svotu unaprijed, pa mu je Elon Musk tom prilikom bio i zahvalio na financijskoj pomoći oko razvoja nove rakete. U to vrijeme koncept je imao kodni naziv BFR, a danas isti nazivamo Starship.

Sada Maezawi, čini se, nedostaje ponešto novca i vremena za put oko Mjeseca, pa je prošloga tjedna potpisao prodaju dijela svoje kompanije Zozo japanskoj podružnici Yahooa. Zozo je inače internetska trgovina i modna marka, a Yahoo Japan je za 30% vlasničkog udjela u njemu platio oko 2,3 milijarde američkih dolara. Osim što će se odreći većeg dijela vlasništva Maezawa je pristao i povući se s mjesta CEO-a kompanije, a u njoj će zadržati tek 6% udjela.

Vizija Starshipa na Mjesecu

Pripreme za svemir

S preko 2 milijarde dolara "u džepu" i viškom slobodnog vremena ovaj ambiciozni Japanac sada će imati i vremena i novca posvetiti se svemirskim letovima. Na tiskovnoj konferenciji najavio je kako će prije planiranog puta oko Mjeseca poletjeti SpaceX-ovom raketom na jednu manje ambicioznu misiju, koja će se odvijati samo u Zemljinoj orbiti. Treniranje za sve to oduzet će mu mnogo vremena.

U priči oko poslovanja kompanije Zozo krije se još jedan razlog za prodaju kontrolnog udjela. Maezawa je u posljednje vrijeme u njoj bilježio velik pad prometa, a tijekom prošle godine i vrijednost dionica pala joj je za oko četvrtinu. Špekulira se da je ovom milijarderu novac zatrebao i za otplatu privatnih dugova i kredita koje je podizao za, primjerice, kupovinu skupocjenih umjetnina koje strastveno skuplja.

Yahoo u Japanu vodeći

Ako ste se, čitajući ovu vijest, pitali odakle posrnulom divu Yahoou novac za ovakvu akviziciju – evo i kratka informacija o tome. Yahoo Japan osnovan je kao zajednička tvrtka američkog Yahooa (ili kasnije onoga što je od njega ostalo, Altabe), te japanskog konglomerata SoftBank. Potonji od lani drži većinski vlasnički udio nakon što je od Altabe otkupio sve preostale dionice.

Internetske stranice Yahooa (tražilica, webmail, internetska trgovina, itd) najposjećenije su u ovoj zemlji, pa nije čudo da je SoftBank ostavio staro i prepoznatljivo ime iako s Yahoom kompanija gotovo da više nema nikakve veze.