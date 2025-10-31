Zagreb Games Week pretvara Velesajam u središte domaće igraće scene

Zagrebacčki velesajam domaćin je prvog izdanja Zagreb Games Weeka koji će se održati sredinom studenog i uz bogat program okupiti brojne igrače, influencere i tehnološke brendove

Zagrebački velesajam će od 14. do 16. studenog 2025. ugostiti prvo izdanje Zagreb Games Weeka, novog festivala posvećenog igranju, tehnologiji i digitalnoj kulturi. Tijekom tri dana očekuje se okupljanje brojnih igrača, influencera i tehnoloških brendova, uz bogat program koji spaja natjecanja, prezentacije opreme i susrete s kreatorima sadržaja.

U Logitech G x McLaren SIM Racing zoni posjetitelji će moći isprobati profesionalne trkaće simulatore, a najbolji vozači svakog dana osvojit će nagrade. Za ljubitelje PC igranja pripremljena je posebna zona s najnovijim perifernim uređajima, u suradnji s MSGW-om kao službenim PC partnerom te AOC-om kao partnerom za monitore.

Festival donosi i retro zonu, s klasicima poput Pac-Mana, Tetrisa i Super Marija, uz dodatne sadržaje za ljubitelje društvenih i kartaških igara kao što su Pokémon, Yu-Gi-Oh! i One Pieca. Predstavit će se i domaći indie studiji, dok će posjetitelji moći zaigrati i najnovije naslove za PlayStation 5 i PC.

Uz to, organizatori napominju da će novi domaći brend Bitforce imati vlastiti izložbeni prostor s opremom za igranje i turnirom u Fortniteu, a na festivalu će biti I poznati regionalni inlfuenceri koji će stvarati sadržaj uživo i družiti se s publikom.

Ulaznice su dostupne za kupnju na Entriju, a sve najnovije informacije o programu, rasporedu i prijavama bit će objavljene na službenoj web stranici i društvenim mrežama Zagreb Games Weeka.