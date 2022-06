Amazon najavljuje početak dostave paketa dronovima u Kaliforniji

Nakon gotovo cijelog desetljeća najava, razvoja te četiri verzije dostavnih dronova, Amazon je napokon spreman pustiti bespilotne letjelice u funkciju za dostavu paketa do vrata kupaca

Bilo je to prije gotovo deset godina, 2013., kada je Jeff Bezos u intervjuu za jednu američku televiziju predstavio projekt dostave paketa pomoću bespilotnih letjelica. Amazon je tada već imao u razvoju prvi dostavni dron za pakete, pokrenuo je uslugu Amazon Prime Air i samo se čekalo kada će prvi kupci svoje pakete početi dobivati zračnim putem. No, kako to obično biva sa sličnim revolucionarnim tehnologijama, čekanje se protegnulo na gotovo cijelo desetljeće.

Pilot-projekt bez pilota

U međuvremenu i brojne druge su se kompanije uključile u izradu raznih dronova za dostavu, a Amazon tek sada, sa svojim četvrtim modelom drona (barem kad je riječ o javno otkrivenima) najavljuje da će zaista početi s komercijalizacijom zračne dostave. Prvi kupci koji bi pakete ovako mogli primati su stanovnici mjesta Lockeford u Kaliforniji.

Iz Amazona kažu kako će upravo prvi "pravi" klijenti usluge Prime Air imati veliku ulogu u njezinoj budućnosti. Na temelju njihovih povratnih informacija usluga će biti prilagođavana, kako bi na siguran način mogla opsluživati kupce i u ostatku SAD-a, a možda i svijeta.

Sve na daljinu

Amazon će za ove svrhe upotrebljavati novi model dostavnog drona, označen kao MK27-2. Izrađen je u obliku šesterokuta, pogoni ga šest elektromotora, a kažu da ovaj dizajn letjelici omogućava šest stupnjeva slobode za osiguranje stabilnosti leta. Propeleri su posebno osmišljeni kako bi minimizirali buku, pogotovo kad je riječ o visokim frekvencijama.

Prva tri Amazonova koncepta dostavnih dronova

Ovi dronovi mogu letjeti samostalno, i izvan vidnog polja operatera, imaju ugrađen sustav otkrivanja i izbjegavanja prepreka (ljudi, drveća, životinja…) i drugih letjelica. Taj sustav iznimno je bitan kako tijekom leta tako i tijekom spuštanja u dvorište kupca te mora biti u stanju prepoznati okolinu i odabrati pogodno mjesto za ispuštanje paketa.

Amazon kaže da je dron u stanju sletjeti i pritom analizirati kreću li se ljudi ili ljubimci dvorištem, kako bih ih na siguran način izbjegao. Kada utvrdi da je okruženje prihvatljivo, dron će se polako spustiti na sigurnu visinu, tamo kratko lebdjeti, ispustiti paket te se ponovno vinuti u visinu. Sve to potvrdila je i agencija FAA, izdavši im dozvolu za bespilotnu dostavu.