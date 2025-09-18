DJI Mini 5 Pro lakši je od 250 grama i stiže s novim 1-inčnim senzorom

S težinom ispod 250 g i novim 1-inčnim senzorom, DJI Mini 5 Pro cilja na korisnike koji žele vrhunsku kvalitetu slike i sigurnije letenje bez kompromisa na prenosivosti

Matej Markovinović četvrtak, 18. rujna 2025. u 18:50
📷 Foto: DJI
Foto: DJI

DJI je predstavio Mini 5 Pro, novu generaciju svog najpopularnijeg drona u klasi ispod 250 grama, koja donosi najveći skok u kvaliteti slike do sada. Najveća novost je 1-inčni senzor od 50 MP iza 24-milimetarskog f/1.8 objektiva, što je značajno poboljšanje u odnosu na 1/1,3-inčni senzor prethodnika.

Novi senzor omogućuje i 48-milimetarski „med-tele” način rada, koji omogućuje uvučeniji kadar i naglašava subjekt bez potrebe za zumiranjem. Osim toga, senzor hvata i 14 stupnjeva dinamičkog raspona, podržava 10-bitni D-Log M format, a podržava i snimanje slow-motion videa pri 120 FPS-a.

Novost je i da Mini 5 Pro donosi neke funkcije preuzete iz serije Mavic pa se tako kamera na gimbalu može rotirati za 225°, što omogućuje snimanje takozvanih „dutch-angle“ kadrova,  kao i pravi portretni video za društvene mreže.

📷 Foto: DJI
Foto: DJI

Nadalje, sigurnost i pouzdanost dodatno podiže prednji LiDAR za napredno izbjegavanje prepreka, koji posebno pomaže u uvjetima slabog osvjetljenja. Ako je svjetla dovoljno, dron može zapamtiti rutu i vratiti se čak i bez GPS signala. Podržan je inače dual-band GNSS (L1+L5).

Što se tiče performansi, Mini 5 Pro koristi novi O4+ sustav prijenosa videa s dometom do 20 km. Standardna baterija od 2.788 mAh osigurava do 36 minuta leta i 21 km udaljenosti, a dostupna je i veća baterija Flight Battery Plus (4.680 mAh) za 52 minute i 32 km leta, no ona prelazi granicu od 250 g i nije dostupna u Europi. Maksimalna horizontalna brzina povećana je na 65 km/h, a brzina penjanja udvostručena na 10 m/s.

📷 Foto: DJI
Foto: DJI

DJi Mini 5 Pro već je moguće kupiti u Europi. Osnovni komplet s dronom i kontrolerom košta 800 eura, dok Fly More Combo košta 1.000 ili 1.130 eura, ovisno o tome odabere li se RC-N3 ili RC 2 kontroler.

 



