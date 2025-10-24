DJI Osmo Mobile 8 novi je stabilizator za mobitele koji donosi neograničeno okretanje

DJI Osmo Mobile 8 i dalje ima troosnu stabilizaciju, ali je sada omogućena potpuno slobodna horizontalna rotacija. Također, teleskopska šipka može se u potpunosti nagnuti prema naprijed

DJI je predstavio Osmo Mobile 8, novu generaciju svog popularnog stabilizatora za mobitele, koji donosi niz značajnih poboljšanja u odnosu na prethodni model, od neograničenog 360-stupanjskog okretanja do integriranog modula za praćenje i svjetlo.

Osmo Mobile 8 i dalje koristi DJI-jevu troosnu stabilizaciju, ali sada omogućuje potpuno slobodnu horizontalnu rotaciju, što znači da korisnici mogu snimati glatke panoramske fotografije i videozapise dok gimbal automatski prati subjekt u pokretu. Tu je i ugrađena teleskopska šipka koja se po novome može nagnuti prema naprijed, pa je snimanje iz niže perspektive sada jednostavnije nego prije.

Novi modul za praćenje kombinira više funkcija u jednoj jedinici – praćenje objekta, snimanje zvuka te pomoćno svjetlo s podesivom jačinom i temperaturom boje. Uz to, Osmo Mobile 8 koristi ActiveTrack 7.0, najnoviju verziju DJI-evog algoritma za praćenje, a putem aplikacije DJI Mimo moguće je aktivirati i praćenje s obje kamere istodobno.

Iz DJI-a napominju da baterija Osmo Mobilea 8 omogućuje do 10 sati rada te da može puniti i mobitel preko USB-C priključka. Prodaja ovog stabilizatora već je započela u Kini, a ove jeseni očekuje se i globalna dostupnost. Cijena na europskom tržištu nije još potvrđena, ali „šuška se“ da bi mogla biti oko 150 eura.