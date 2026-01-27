Strava i Komoot sada podržavaju offline karte na Apple Watchu

Korisnici Strave i Komoota mogu sada pregledavati rute i pratiti aktivnosti izravno na satu, bez potrebe za nošenjem iPhonea

Jedne od najpopularnijh aplikacije među biciklistima, planinarima i trkačima, Strava i Komoot, napokon su uvele podršku za offline karte na Apple Watchu.

Kako prenosi The Verge, offline karte u Stravi dostupne su isključivo pretplatnicima, dok Komoot nudi besplatnu verziju, uz mogućnost dodatne naplate za otključavanje pojedinih kartografskih regija. Prednost Komoota je i integrirana navigacija s uputama „skretanje-po-skretanje“, koja je već uključena u aplikaciju za Apple Watch.

Foto: Komoot

Iz Komoota najavljuju da će s vremenom stići i naprednije značajke, poput automatskog ponovnog izračuna rute, što bi moglo pomoći korisnicima kada naglo skrenu s puta ili spontano odluče otići na neku drugu strazu.

„Naš je cilj bio učiniti Komootovu aplikaciju za Apple Watch potpuno samostalnom. Za mnoge od nas mogućnost isključivanja od tehnologije najbolji je dio boravka u prirodi, pa smo zajednici htjeli dati slobodu da telefon ostavi kod kuće ili barem u džepu“, priopćio je Tom Eldred, voditelj proizvoda u Komootu.