Dronovi Orqe prikazani na velikom vojnom mimohodu u Zagrebu

Kao što je bilo i najavljeno, bespilotne letjelice osječke tvrtke Orqa, inače pobjednice Bugovog natjecanja poslovnih ideja Idea Knockout 2018. godine, prikazane su prvi put kao oprema Oružanih snaga Republike Hrvatske. Niz dronova osmišljenih, dizajniranih te u konačnici proizvedenih u Hrvatskoj našao se na vozilima te je u statičnom prikazu prezentiran na svečanom vojnom mimohodu ovoga četvrtka u Zagrebu.

Modernizacija NATO saveza

Odluka Ministarstva obrane da u vojni program uključi napredne sustave bespilotnih letjelica razvijene u Hrvatskoj pokazuje tehnološku zrelost Oružanih snaga, ali i pozicionira Hrvatsku na čelo suvremenih obrambenih dostignuća, kažu iz ove osječke kompanije, dodajući da Hrvatska pokazuje kako prava snaga naoružavanja dolazi iz tehnološkog potencijala unutar NATO saveza. Naravno, to koincidira s povećanim ulaganjima, aktivnom modernizacijom opreme i unaprjeđenja vojnih sposobnosti unutar mnogih članica NATO-a.

Orqa

"Posebno smo ponosni što je Orqa, tvrtka koja je potekla iz civilnog tehnološkog sektora, danas u mogućnosti razvijati sofisticiranu opremu koja zadovoljava vojne standarde. Stoga nam je čast što zajedno s Oružanim snagama Republike Hrvatske doprinosimo jačanju sigurnosti Europe i članica NATO-a", poručili su iz Orqe.

Izviđački i taktički dron

FPV dron tvrtke Orqa, koji se uvodi u Hrvatsku vojsku, ističe se kao potpuno domaći proizvod bez ikakvih kineskih komponenti u hardveru ili softveru, što ga čini posebno poželjnim u NATO-u i EU, prenio je nedavno Večernji. Svi ključni dijelovi, od motora do kamera, proizvode se u pogonima Orqe u Osijeku ili u ostalim članicama EU, većinom u Hrvatskoj. Dron je konfiguriran prema zahtjevima Hrvatske vojske, uključujući dnevnu i noćnu kameru te uređaj koji omogućuje odbacivanje eksplozivnog tereta ako nije upotrijebljen, što omogućuje povrat drona operateru.

Zahvaljujući laganoj konstrukciji vrlo je mobilan i izrazito prilagodljiv potrebama naručitelja. Teži manje od pola kilograma zahvaljujući upotrebi ugljikovih vlakana i ostalih modernih materijala. Operativno, dron može izviđati do udaljenosti od 30 kilometara, dok je s pola kilograma eksploziva efikasan do 25 kilometara. Ako se opremi većim teretom, tj. s do 2,5 kg eksploziva, domet mu je pet kilometara. Zbog prilagodljivosti i dokazane izdržljivosti u borbenim uvjetima, već ga koriste i specijalne jedinice najjačih članica NATO-a, a u Hrvatskoj su vojsci prvi operateri za njega već obučeni.