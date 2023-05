Europska investicijska banka uložila 40 milijuna eura u dostavne dronove

Wingcopter, kompanija osnovana 2017. godine u njemačkoj saveznoj državi Hessen, razvila je prototip dostavnog drona za brzu autonomnu isporuku manjih paketa. Njihovo se rješenje zasniva na modelu električne letjelice s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja, ali koja ima i krila za stvaranje uzgona tijekom horizontalnog leta. No, najveća posebnost prototipa Wingcopter 198 nije niti pogon, niti doseg, već mogućnost isporuke do tri paketa u jednom letu.

Wingcopter 198

Prvi operativni model ovog proizvođača je već spomenuti Wingcopter 198, raspona krila 198 cm i dužine trupa 152 cm. Najveća nosivost korisnog tereta mu je deklarirana na 6 kilograma. Kada prevozi pakete mase 5 kilograma dolet s jednim punjenjem baterije mu je 75 kilometara, a prazan može preletjeti i do 110 km. Krstareća brzina mu je 100 km/h, a maksimalna 144 km/h. Posebna tehnologija rotora čini ga otpornim i na vjetrove brzine do 15 m/s uz udare i do 20 m/s.

Osim letjelice, ovi su Nijemci razvili i sustav njihove kontrole, kojim jedan operater na tlu može nadzirati do deset dronova istodobno. To omogućavaju tehnologije umjetne inteligencije, koje pospješuju izbjegavanje prepreka i drugih letjelica te osiguravaju sigurno i precizno slijetanje.

Za cijeli ovaj projekt sada su osigurali i 40 milijuna eura ulaganja od Europske investicijske banke (EIB), kroz program InvestEU, koji podržava Europska komisija. Riječ je o ulaganju u obliku kvazi-vlasničkog kapitala, što znači da je dio ulaganja pretvoren u vlasnički udjel, a ostatak se bilježi kao zaduženje kompanije.

Wingcopter planira već ovoga ljeta pokrenuti prvi pilot projekt u svojoj regiji, gdje će testirati mogućnosti ovih dronova i njihov potencijal da posluže kao rješenje za dostavu paketa na zahtjev. Glavni je cilj projekta povećati pokrivenost ruralnih dijelova zemlje brzom dostavom. Osim toga, EIB vidi potencijal i za otvaranje novih radnih mjesta u razvoju i proizvodnji ove tehnologije, jer će se sve faze projekta odvijati na području Europske unije.