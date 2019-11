Može i ovako: Volocopterov ogromni dostavni dron

Najveća dostavna bespilotna letjelica na svijetu može nositi terete mase do 200 kg i letjeti brzinom do 110 km/h

Volocopter, jedna od kompanija koje možemo smatrati pionirima zračnog prijevoza putnika i tereta električno pogonjenim multirotorskim letjelicama, predstavila je svoj novi proizvod. VoloDrone je veliki, ali zaista veliki, dron namijenjen prijevozu teških tereta. Zasnovan je na platformi na kojoj je izrađen i poznatiji putnički dron ove kompanije predstavljen prije dvije godine i koji se testira u Dubaiju, a njegov proizvođač kaže kako je to prvi takav dostavni dron na svijetu.

Svestrani i moćni dron

Ova dostavna bespilotna letjelica prvi je puta pokusno poletjela prošlog mjeseca, trenutačno se intenzivno testira, a u obliku finalnog proizvoda spremnog za kupce trebala bi biti dostupna uskoro. U Volocopteru kažu da će biti namijenjena za najraznovrsnije primjene, od isporuke velikih paketa, preko dostave potrepština u slučajevima spašavanja, pa sve do zaprašivanja polja ili bilo kakvih drugih zadaća kakve kupci pred nju stave.

Masa tereta koji VoloDrone sa svojih 18 rotora može ponijeti u zrak iznosi do 200 kilograma, a ukupna masa letjelice prilikom polijetanja može iznositi do 800 kg. Doseg s jednim punjenjem iznosi 40 kilometara, uz najvišu brzinu leta od 110 km/h i krstareću od 80 km/h. Baterije su postavljene tako da se mogu zamijeniti za manje od pet minuta kako bi dron mogao nastaviti let s novim, punim setom. Spomenimo i da je promjer strukture koja nosi rotore 9,2 metra, a letjelica je visoka oko 2,3 metra.