Srušila se dva Amazonova dostavna drona, program stavljen na čekanje

Amazon je ovoga tjedna privremeno zaustavio sve aktivnosti svojeg sustava bespilotne dostave Prime Air u SAD-u. Sustav je to koji se najavljivao više od desetljeća, da bi napokon u ograničenim uvjetima proradio 2022. godine, s ciljem skorog širenja na Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo. Iz Amazona imaju cilj uz pomoć dronova do kraja desetljeća dostavljati čak 500 milijuna paketa na godinu, no za sada projekt napreduje prilično sporo.

Prizemljeni svi dronovi

Ovoga tjedna je, kako doznaje Bloomberg, došlo do novog zastoja u razvoju tehnologije i testiranju bespilotnih dostava, nakon što su se dva dostavna drona navodno srušila u mjestu Pendleton (savezna država Oregon) u Amazonovim logističkim pogonima. Padovi dronova dogodili su se u teškim vremenskim uvjetima, tijekom leta po kiši, a nadovezali su se na jedan neuspjeli test iz rujna, kada su dvojica pilota nepažnjom uzrokovala sudar dvaju dostavnih dronova pri polijetanju.

Iz tog će razloga do daljnjega biti zaustavljene sve zračne dostave u Teksasu i Arizoni, državama gdje je usluga trenutačno dostupna. Uz gašenje programa u Kaliforniji protekloga travnja, pa potom i odlazak nekih od ključnih ljudi odjela Prime Air, najnovija suspenzija zračnih dostava donosi dodatne probleme za novu upravu i vjerojatno odgađa širenje na ostala tržišta.

Iz Amazona nisu još objavili koliko bi pauza u radu trebala trajati, odnosno kada će dronovi dobiti potrebna softverska ažuriranja za let u teškim meteorološkim uvjetima.