The Wall Street Journal: Iranski dronovi izazov za protuzračnu obranu u Zaljevu

Iran je iskoristio tisuće jeftinih dronova u napadima na Zaljevske arapske države, ciljajući ključnu infrastrukturu i američke baze, primjenjujući taktike viđene u Ukrajini

Bug.hr ponedjeljak, 2. ožujka 2026. u 02:22
AI ilustracija
AI ilustracija

Nakon napada SAD-a i Izraela na Iran, proteklog vikenda iranske vojne snage pokrenule su napad stotinama dronova na Zaljevske arapske države, oštetivši američke baze i ključnu infrastrukturu, što predstavlja ozbiljan izazov za protuzračni obrambeni sustav Bliskog istoka. Iako iranski eksplozivni dronovi ne nanose toliko fizičke štete kao arsenal od tisuća projektila, njihova ključna prednost leži u tome što su mali, relativno teški za presretanje i jednostavni za masovnu proizvodnju.

Iranski dronovi uspješno su pogodili civilne zračne i morske luke te druge ključne objekte, potkopavajući privid sigurnosti koji je Zaljev nastojao održati. Još važnije, Iran je koristio velik broj dronova, ili kombinirane napade dronovima i projektilima, kako bi preopteretio protuzračnu obranu ciljanih zemalja. Dok Iran ima ograničene zalihe balističkih projektila, vjeruje se da posjeduje arsenal od više tisuća bespilotnih letjelica i sposobnost njihove masovne proizvodnje. Danny Citrinowicz, bivši dužnosnik izraelske vojne obavještajne službe, a sada viši istraživač na Institutu za studije nacionalne sigurnosti u Tel Avivu, rekao je: "Njihova glavna prednost ovdje je što je masovna proizvodnja relativno jednostavna i učinkovita te ih mogu ispaljivati i s mora i s kopna".

Taktike naučene u Ukrajini

Napadi nose obilježja načina na koji Rusija godinama koristi iranske dronove u napadima u Ukrajini, ciljajući ključnu infrastrukturu u pokušaju psihološkog iscrpljivanja stanovništva protivnika uz nametanje ekonomskih troškova. Dronovi Shahed, koji lete nisko i sporo te proizvode zujanje slično motociklu u daljini prije nego što eksplodiraju pri udaru, postali su simbol globalne važnosti Irana za saveznike poput Rusije i Kine. Teheran je izvezao tisuće letjelica u Rusiju, a kasnije pomogao u izgradnji tvornice na jugu Rusije za domaću proizvodnju.

Ovoga puta, Iran je koristio dronove za ciljanje lokacija uključujući američku mornaričku bazu u Bahreinu, zračne luke u Abu Dhabiju i Kuvajtu, visoke tornjeve u Dubaiju i Bahreinu, kao i morske luke, prema videozapisima koje je potvrdio The Wall Street Journal i izjavama arapskih dužnosnika. Napadi su izazvali globalni kaos u putovanjima i doprinijeli naglom porastu cijena nafte,

Prema službenim vladinim izjavama, Iran je do sada ispalio 541 dron na UAE, 283 drona na Kuvajt, devet dronova Shaheda 136 na Bahrein, 12 dronova na Katar i desetke dronova na Jordan, uz stotine projektila lansiranih na te zemlje. Izrael je zasebno izvijestio da je presreo više od 50 iranskih dronova, što je lakši pothvat s obzirom na to da je udaljeniji od Irana pa je dronovima potrebno mnogo više vremena da stignu.

Izazov obrane od rojeva dronova

Ranije verzije drona Shahed, koje je razvila tvrtka povezana s Islamskom revolucionarnom gardom, već su korištene na Bliskom istoku, uključujući napad na saudijska naftna postrojenja 2019. godine za koji su Kraljevina i SAD okrivili Iran. Proizvodnja dronova jednostavnija je od proizvodnje projektila i stoga ih je lakše obnavljati. Iran kontinuirano povećava svoje zalihe dronova; zapovjednik iranske vojske izjavio je u siječnju da su oružane snage primile novu pošiljku od tisuću dronova. Iako je ukupni proizvodni kapacitet Irana nejasan, tvornica izgrađena u Rusiji uz iransku pomoć proizvodi oko 18.500 dronova godišnje.

Zemljama poput Ukrajine i Izraela trebalo je vremena da nauče kako se učinkovito obraniti od prijetnje dronova. Izrael se u početku borio s obaranjem dronova koje je ispaljivao Hezbollah iz Libanona, nakon što je godinama gradio svoje sustave protuzračne obrane za suprotstavljanje tradicionalnijim raketnim prijetnjama. U početku su koristili skupe sustave poput Željezne kupole (Iron Dome) i borbene zrakoplove F-16 za obaranje jeftino proizvedenih dronova. Nakon četiri godine rata, Ukrajina je postala stručnjak za protudronsku tehnologiju, naučivši kako detektirati ruske dronove, primjerice, koristeći jeftine bespilotne letjelice koje mogu napasti ruske Shahede nakon što ih se identificira.

Stručnjaci navode da stanovništvo Zaljeva nije naviknuto na ratno stanje s Iranom, ali će vjerojatno s vremenom naučiti kako se učinkovitije braniti. Zaljevske zemlje morat će dijeliti obavještajne podatke o praćenju dolazećih letova Shaheda i izgraditi slojevite obrambene sustave koji se mogu nositi s dronovima, kao što su to učinili Ukrajinci.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi