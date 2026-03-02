The Wall Street Journal: Iranski dronovi izazov za protuzračnu obranu u Zaljevu

Nakon napada SAD-a i Izraela na Iran, proteklog vikenda iranske vojne snage pokrenule su napad stotinama dronova na Zaljevske arapske države, oštetivši američke baze i ključnu infrastrukturu, što predstavlja ozbiljan izazov za protuzračni obrambeni sustav Bliskog istoka. Iako iranski eksplozivni dronovi ne nanose toliko fizičke štete kao arsenal od tisuća projektila, njihova ključna prednost leži u tome što su mali, relativno teški za presretanje i jednostavni za masovnu proizvodnju.

Iranski dronovi uspješno su pogodili civilne zračne i morske luke te druge ključne objekte, potkopavajući privid sigurnosti koji je Zaljev nastojao održati. Još važnije, Iran je koristio velik broj dronova, ili kombinirane napade dronovima i projektilima, kako bi preopteretio protuzračnu obranu ciljanih zemalja. Dok Iran ima ograničene zalihe balističkih projektila, vjeruje se da posjeduje arsenal od više tisuća bespilotnih letjelica i sposobnost njihove masovne proizvodnje. Danny Citrinowicz, bivši dužnosnik izraelske vojne obavještajne službe, a sada viši istraživač na Institutu za studije nacionalne sigurnosti u Tel Avivu, rekao je: "Njihova glavna prednost ovdje je što je masovna proizvodnja relativno jednostavna i učinkovita te ih mogu ispaljivati i s mora i s kopna".

Taktike naučene u Ukrajini

Napadi nose obilježja načina na koji Rusija godinama koristi iranske dronove u napadima u Ukrajini, ciljajući ključnu infrastrukturu u pokušaju psihološkog iscrpljivanja stanovništva protivnika uz nametanje ekonomskih troškova. Dronovi Shahed, koji lete nisko i sporo te proizvode zujanje slično motociklu u daljini prije nego što eksplodiraju pri udaru, postali su simbol globalne važnosti Irana za saveznike poput Rusije i Kine. Teheran je izvezao tisuće letjelica u Rusiju, a kasnije pomogao u izgradnji tvornice na jugu Rusije za domaću proizvodnju.

Ovoga puta, Iran je koristio dronove za ciljanje lokacija uključujući američku mornaričku bazu u Bahreinu, zračne luke u Abu Dhabiju i Kuvajtu, visoke tornjeve u Dubaiju i Bahreinu, kao i morske luke, prema videozapisima koje je potvrdio The Wall Street Journal i izjavama arapskih dužnosnika. Napadi su izazvali globalni kaos u putovanjima i doprinijeli naglom porastu cijena nafte,

Prema službenim vladinim izjavama, Iran je do sada ispalio 541 dron na UAE, 283 drona na Kuvajt, devet dronova Shaheda 136 na Bahrein, 12 dronova na Katar i desetke dronova na Jordan, uz stotine projektila lansiranih na te zemlje. Izrael je zasebno izvijestio da je presreo više od 50 iranskih dronova, što je lakši pothvat s obzirom na to da je udaljeniji od Irana pa je dronovima potrebno mnogo više vremena da stignu.

Izazov obrane od rojeva dronova

Ranije verzije drona Shahed, koje je razvila tvrtka povezana s Islamskom revolucionarnom gardom, već su korištene na Bliskom istoku, uključujući napad na saudijska naftna postrojenja 2019. godine za koji su Kraljevina i SAD okrivili Iran. Proizvodnja dronova jednostavnija je od proizvodnje projektila i stoga ih je lakše obnavljati. Iran kontinuirano povećava svoje zalihe dronova; zapovjednik iranske vojske izjavio je u siječnju da su oružane snage primile novu pošiljku od tisuću dronova. Iako je ukupni proizvodni kapacitet Irana nejasan, tvornica izgrađena u Rusiji uz iransku pomoć proizvodi oko 18.500 dronova godišnje.

Zemljama poput Ukrajine i Izraela trebalo je vremena da nauče kako se učinkovito obraniti od prijetnje dronova. Izrael se u početku borio s obaranjem dronova koje je ispaljivao Hezbollah iz Libanona, nakon što je godinama gradio svoje sustave protuzračne obrane za suprotstavljanje tradicionalnijim raketnim prijetnjama. U početku su koristili skupe sustave poput Željezne kupole (Iron Dome) i borbene zrakoplove F-16 za obaranje jeftino proizvedenih dronova. Nakon četiri godine rata, Ukrajina je postala stručnjak za protudronsku tehnologiju, naučivši kako detektirati ruske dronove, primjerice, koristeći jeftine bespilotne letjelice koje mogu napasti ruske Shahede nakon što ih se identificira.

Stručnjaci navode da stanovništvo Zaljeva nije naviknuto na ratno stanje s Iranom, ali će vjerojatno s vremenom naučiti kako se učinkovitije braniti. Zaljevske zemlje morat će dijeliti obavještajne podatke o praćenju dolazećih letova Shaheda i izgraditi slojevite obrambene sustave koji se mogu nositi s dronovima, kao što su to učinili Ukrajinci.