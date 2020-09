Volocopter prodaje karte za let prvim električnim zračnim taksijem

Njemačka tvrtka koja već godinama razvija leteće multirotorske taksije počela je prodavati karte za prve vožnje, no i dalje nije poznato kada bi se one mogle dogoditi

Leteći taksiji u obliku velikih putničkih dronova na električni pogon novi su oblik prijevoza urbanim središtima za koji se već barem pet godina govori kako je to "budućnost urbane mobilnosti". Jedini problem za sada predstavlja činjenica da ta budućnost još nije stigla, a kada će – ne znamo. Kineski Ehang, Airbus, Toyota, Uber, japanski SkyDrive te njemački Volocopter samo su neke od kompanija koje su najavile izradu ovakvih letjelica – koje unatoč tomu i dalje nisu izašle iz faze testiranja.

Posljednji od nabrojanih, Volocopter, sada je počeo čak i prodavati karte za prve letove njihovim putničkim dronovima, koji su testirani u Stuttgartu, Helsinkiju i Singapuru. Time ova njemačka kompanija postaje prva koja je odlučila komercijalizirati još nezavršenu tehnologiju, i prije nego je dobila regulatorne dozvole za let. No, fanovi letenja i novotarija već sada mogu Volocopteru uplatiti 30 eura depozita i rezervirati si mjesto na demonstracijskom letu, čija će puna cijena biti 300 eura.

Kada i gdje? Ne znamo

Dostupno je tek tisuću ovakvih karata, a iskustvo koje će se kupcima nuditi uključivat će 15-minutni let, video zapis istoga, te "personalizirani certifikat" o obavljenom letu. Kompanija priznaje da je certificiranje njihovih letjelica VoloCity proces koji još uvijek traje, i da je realističan okvir za početak komercijalnih letova dvije do tri godine. Kupci koji sada rezerviraju svoje karte na demo let će moći upasti nekad tijekom prvih 12 mjeseci od službenog komercijalnog lansiranja. Nijemci nisu objavili gdje bi se ovi pokazni letovi za tisuću najvećih fanova mogli odvijati.

VoloCity će, usput rečeno, biti 18-rotorska električna letjelica s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja (eVTOL). Energiju će dobivati iz litij-ionskih baterija, najviša brzina leta bit će joj oko 110 km/h, a domet, prema aktualnim podacima, oko 35 kilometara s jednim punjenjem baterija.