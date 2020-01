Toyota ulaže još 394 milijuna dolara u leteće taksije

U najnovijoj rundi financiranja koju je zatvorio tajnoviti američki startup Joby Aviation prikupljeno je ukupno 590 milijuna američkih dolara za projekt letećih taksija. Najveći od ulagača i u ovoj je rundi bila japanska kompanija Toyota koja je odlučila u ovom krugu uložiti dodatnih 394 milijuna, povrh ranije uloženih 326 milijuna dolara u kalifornijski startup.

Joby Aviation prihvatio se, kao i Hyundai, Lilium, Airbus i mnogi drugi izazova zračnog taksi prijevoza. Za potrebe razvoja svoje električne multirotorske letjelice već su dogovorili testiranje s Uberom koji bi im trebao biti partner kad je riječ o spajanju s potencijalnim putnicima putem mobilne aplikacije u nekoj budućoj usluzi Uber Air.

VTOL i horizontalni let

Putnička letjelica kojom misle u narednih 4-5 godina početi prometovati nebom iznad velikih gradova trebala bi imati mogućnost vertikalnog polijetanja i slijetanja, a kao i nedavno spominjani Hyundaijev koncept, u horizontalnom bi letu mijenjala konfiguraciju krila i prelazila u let poput onog u zrakoplova. To bi omogućilo efikasniji let, k tome i do sto puta tiši od onoga kod putničkih zrakoplova, ako je za vjerovati najavi startupa Joby Aviation.

Pogon je zamišljen da bude električni, a pri najvišoj brzini leta od oko 320 km/h jedno punjenje baterija trebalo bi omogućiti dolet od oko 240 kilometara. Startup Joby Aviation osnovan je još 2009. godine, a do sada je izradio tek prototipove letjelica koje testira i priprema za certificiranje, proizvodnju i komercijalni rad.

Unatoč optimističnim najavama iz spomenutih kompanija o "narednih nekoliko godina" kao vremenskom roku u kojem bismo mogli početi viđati komercijalne leteće taksije, neovisni stručnjaci i dalje smatraju da nije vjerojatno kako će se ovaj oblik prijevoza redovito početi koristiti prije sredine 2030-ih godina.