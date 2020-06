Facebook lansira alat za lako brisanje starih objava

Facebook postoji već 16 godina, a javnosti je u današnjem obliku otvorene društvene mreže dostupan nešto kraće, od rujna 2006. godine. U tom su razdoblju mnogi uz njega odrasli, a sada kao možda već ozbiljni zaposleni ljudi vjerojatno ne žele da im prijatelji, kolege ili poslodavci vide što su na Faceboku radili kada su još bili klinci.

Oni koji su do sada htjeli "uljepšati" svoju prošlost na Facebooku morali su skrolati daleko po vremenskoj crti i tražiti objave jednu po jednu te ih uklanjati ili sakrivati, no od sada će moći to učiniti brže i lakše uz novi Facebookov alat, Manage Activity.

Uklonite sramotnu prošlost

Ova funkcija omogućit će na jednom mjestu pregled svih objava grupiranih prema datumu, kategoriji ili osobama unutar nje. Jednom kada se odabere željena grupa, Facebook će izlistati sve objave i aktivnosti unutar te kategorije i omogućiti da ih se arhivira ili trajno obriše uz tek nekoliko klikova po ekranu.

Brisanje i arhiviranje moguće će biti obaviti samo za odabrane objave, ili pak grupno za cijele kategorije – kako god vam to odgovara. Do ljepše prošlosti na Facebooku, dakle, od sada ćete moći doći lako, kroz opciju Manage Activity. Ista je već sada dostupna unutar aplikacije Facebok Lite, a u skorijoj bi budućnosti trebala biti aktivirana i na desktop verziji ove društvene mreže.