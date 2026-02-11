Facebook omogućio animiranje profilnih fotografija i objava

Niz novih funkcija, pokretanih umjetnom inteligencijom MetaAI, korisnicima omogućuju animiranje profilnih slika, redizajniranje Storiesa i stvaranje dinamičnih pozadina za tekstualne objave

Sandro Vrbanus srijeda, 11. veljače 2026. u 13:28

Meta je službeno predstavila nove dodatke svojem Facebooku, koji će odsad svoji korisnicima omogućiti kreativnije izražavanje – sve potpomognuto alatima umjetne inteligencije Meta AI. Glavni fokus novih nadogradnji je transformacija statičnog sadržaja u dinamične formate, čime se nastoji potaknuti interakcija među prijateljima i obogatiti vizualni identitet korisničkih profila.

Animirane profilne slike

Za početak, Facebook će vam dati mogućnost animiranja profilnih fotografija, čime se one lako pretvaraju u kratke video zapise. Korisnici tako mogu birati između nekoliko zadanih animacija, poput mahanja, nošenja rođendanske kape, slavlja uz konfete ili slanja srca. Sustav omogućuje animiranje fotografija izravno iz galerije mobilnog uređaja ili onih koje su već ranije postavljene na Facebook, uz najavu kako će se tijekom godine dodavati nove opcije prilagođene sezonskim prigodama.

Personalizacija Storiesa

Osim profilnih slika, promjene su zahvatile i Facebook Stories te uspomene (Memories). Uvedena je značajka pod nazivom "Restyle", koja omogućuje potpunu promjenu estetike slike putem tekstualnih naredbi ili odabirom ponuđenih stilova. Korisnici mogu birati različite vizualne smjerove, poput anime stila ili ilustracije, mijenjati osvjetljenje ili prilagođavati pozadine.

Tehnologija umjetne inteligencije također će proaktivno predlagati opcije za redizajn starih uspomena prije nego što ih korisnici podijele u svojim pričama.

Dinamične tekstualne objave

Dodatna novost odnosi se na tekstualne objave unutar glavnog "feeda". Meta postupno uvodi mogućnost dodavanja animiranih pozadina tekstualnim statusima, što bi ih trebalo dodatno vizualno istaknuti. Umjesto dosadašnjih statičnih boja i uzoraka, korisnici sada mogu odabrati dinamične elemente poput lišća koje pada ili morskih valova, ovisno o tome što odgovara kontekstu objave.

Cilj svih ovih dodataka jest olakšati stvaranje sadržaja koji privlači pažnju te omogućiti korisnicima da na jednostavan način personaliziraju svoje digitalno prisustvo bez potrebe za naprednim vještinama uređivanja fotografija ili videa. Meta najavljuje da će nastaviti s implementacijom ovih alata svim korisnicima u nadolazećem razdoblju – htio to prosječni korisnik Facebooka ili ne.

