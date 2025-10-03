Meta će koristiti razgovore korisnika s AI-em za personaliziranje oglasa

Meta planira početi koristiti razgovore s AI-em za personaliziranje oglasa od 16. prosinca, ali u Europskoj Uniji, UK-u i Južnoj Koreji ta promjena neće biti provedena zbog GDPR-a i zabrinutosti regulatora

Od 16. prosinca svi razgovori korisnika s Meta AI-em, neovisno jesu li tekstualni ili glasovni, bit će iskorišteni za personalizaciju sadržaja i oglasa na Facebooku, Instagramu i WhatsAppu.

To znači da će, primjerice, razgovor o planinarenju s Meta AI-em rezultirati preporukama planinarskih grupa, objavama prijatelja o stazama ili oglasima za opremu. Ipak, razgovori o osjetljivim temama poput vjere, seksualne orijentacije, političkih stavova ili zdravlja neće se koristiti za oglašavanje.

"Interakcije korisnika jednostavno će postati još jedan dio inputa koji će služiti za personalizaciju feedova i oglasa. Još smo u procesu izgradnje prvih usluga koje će koristiti te podatke", rekla je za Reuters Christy Harris, menadžerica za politiku privatnosti u Meti

Meta će korisnike službeno obavijestiti o promjeni od 7. listopada. Isključivanje ove opcije neće biti moguće, ali korisnici će i dalje moći prilagođavati sadržaj i oglase koje vide.

U ovom kontekstu treba reći da ova promjena zasad neće biti uvedena u Europskoj uniji jer je u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Budući da Meta ne nudi korisnicima mogućnost isključivanja, takva bi praksa teško zadovoljila zahtjev za slobodnim i informiranim pristankom koji GDPR propisuje.

Osim toga, personalizacija oglasa na temelju razgovora s AI-em mogla bi se smatrati oblikom profiliranja, koje je u EU dopušteno samo uz stroge zaštitne mjere.