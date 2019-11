Influenceri su zabrinuti: Instagram ozbiljno razmišlja o sakrivanju broja lajkova

Instagram je već u nekoliko navrata u različitim zemljama testirao opciju u kojoj bi se ispod objava sakrio broj trenutačnih lajkova – on bi bio vidljiv samo osobama koje su objavu i postavile na ovu društvenu mrežu. Ovaj eksperiment mogao bi se ovih dana naći i na ekranima korisnika u SAD-u, najvećem svjetskom tržištu za instagramere.

Iz Facebooka, koji je vlasnik ove mreže i koji i sam razmišlja o tome, ukidanje prikaza broja lajkova ispod objava pravdaju "zdravijim" i "čišćim" iskustvom. Naime, po njima je logičnije da se korisnici primarno fokusiraju na sadržaj objave, a ne na činjenicu koliko je ljudi ispod nje stisnulo "Like". Smanjit će to, smatraju, pritisak na mlade i ukloniti potrebu za nadmetanjem u popularnosti.

Da je, recimo, broj lajkova ispod Instagramovog dosadašnjeg rekordera, famoznog jajeta, bio sakriven, za isto vjerojatno nitko nikad ne bi ni čuo. No – vjerojatno nitko ne bi čuo niti za mnoge influencere koji se produciraju na ovoj društvenoj mreži, pa je jasno da su mnogi od njih u panici.

Očekuje se pad broja lajkova

Naime, u šest zemalja u kojima je do sada Instagram testirao sakrivanje (UK, Australija, Brazil, Irska, Itaija, Japan) pad prosječnog broja lajkova bio je od 3 pa sve do 15% kod influencera s 5 do 20 tisuća pratitelja. Oni, pak, koji imaju od 100 tisuća pa do milijun pratitelja tijekom eksperimenta izgubili su i do 28% lajkova ispod svojih objava. Naravno, brojevi su varirali od zemlje do zemlje ali je u gotovo svim slučajevima bilanca bila – negativna.

Iz Instagrama poručuju da će sada test biti proveden samo na određenom broju korisnika u SAD-u, počevši sa sljedećim tjednom. Ako se pokaže da sakrivanje broja lajkova ima pretjerano negativan utjecaj na influencere (pa samim time i vidljivost njihovih objava i prihode), društvena mreža obećava kako će od istoga odustati.