Depth Live Wallpaper - donosi atraktivne animirane pozadine s dubinskim efektom

Riječ je o aplikaciji koja na Android pametne telefone nastoji donijeti onaj dio vizualne estetike koja je već dobro poznata vlasnicima iPhonea. Preciznije, donosi vizualno atraktivan efekt dubine na zaključani zaslon…

OSNOVNI PODACI Naziv Depth Live Wallpaper Namjena Atraktivne animirane pozadine s dubinskim efektom Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 4,89 eur godišnje ili 8,49 eur jednokratno (Pro)

Ljubiteljima personalizacije pametnog telefona te osobito onima koji vole atraktivne animirane pozadine, ova bi se aplikacija mogla dopasti. Naime, Depth Live Wallpaper na Android telefone donosi vizualno atraktivne animirane pozadinske slike s dubinskim efektom.

Naime, ova aplikacija omogućuje da se elementi sata i datuma isprepliću s motivima na pozadinskoj slici, stvarajući tako atraktivan privid trodimenzionalnosti. Preciznije rečeno, ključni dio ove aplikacije je upravo efekt dubine kod kojeg se dio motiva slike, poput vrha planine, nekog drugog objekta ili subjekta, prikazuje ispred digitalnog ili analognog sata, a ostatak se sata nalazi u pozadini.

Osim samog atraktivnog vizualnog efekta, aplikacija nudi i određenu mogućnost personalizacije, pa je tako moguće birati različite stilove satova, tu je i mogućnost mijenjanja vrste slova, boje i veličine elemenata, kao i određeni efekti i drugi detalji, dok je tu i podrška za widgete.

Ponuda pozadina je solidna pa će svatko naći nešto za sebe (sve je i uredno kategorizirano), a čitavu je stvar doista jednostavno koristiti. Na umu samo treba imati da je besplatna inačica ograničena, a za sve je mogućnosti potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 4,89 eura za izdanje Pro ili se ono može platiti jednokratno što stoji 8,49 eura.