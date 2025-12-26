Depth Live Wallpaper - donosi atraktivne animirane pozadine s dubinskim efektom

Riječ je o aplikaciji koja na Android pametne telefone nastoji donijeti onaj dio vizualne estetike koja je već dobro poznata vlasnicima iPhonea. Preciznije, donosi vizualno atraktivan efekt dubine na zaključani zaslon…

Matija Gračanin petak, 26. prosinca 2025. u 11:45
OSNOVNI PODACI
Naziv Depth Live Wallpaper
Namjena Atraktivne animirane pozadine s dubinskim efektom
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 4,89 eur godišnje ili 8,49 eur jednokratno (Pro)

Ljubiteljima personalizacije pametnog telefona te osobito onima koji vole atraktivne animirane pozadine, ova bi se aplikacija mogla dopasti. Naime, Depth Live Wallpaper na Android telefone donosi vizualno atraktivne animirane pozadinske slike s dubinskim efektom.

Naime, ova aplikacija omogućuje da se elementi sata i datuma isprepliću s motivima na pozadinskoj slici, stvarajući tako atraktivan privid trodimenzionalnosti. Preciznije rečeno,  ključni dio ove aplikacije je upravo efekt dubine kod kojeg se dio motiva slike, poput vrha planine, nekog drugog objekta ili subjekta, prikazuje ispred digitalnog ili analognog sata, a ostatak se sata nalazi u pozadini.

Osim samog atraktivnog vizualnog efekta, aplikacija nudi i određenu mogućnost personalizacije, pa je tako moguće birati različite stilove satova, tu je i mogućnost mijenjanja vrste slova, boje i veličine elemenata, kao i određeni efekti i drugi detalji, dok je tu i podrška za widgete.

Ponuda pozadina je solidna pa će svatko naći nešto za sebe (sve je i uredno kategorizirano), a čitavu je stvar doista jednostavno koristiti. Na umu samo treba imati da je besplatna inačica ograničena, a za sve je mogućnosti potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 4,89 eura za izdanje Pro ili se ono može platiti jednokratno što stoji 8,49 eura.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija