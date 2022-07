Istraživanje pokazalo – TikTok je najbrže rastući izvor vijesti među odraslim Britancima

Prema istraživanju navika konzumacije vijesti koje je proveo britanski regulator Ofcom, TikTok je najbrže rastući izvor vijesti među odraslima u Velikoj Britaniji.

Naime, TikTok kao izvor vijesti koristilo je svega jedan posto odraslih u Velikoj Britaniji 2020. godine, dok ih sad to čini sedam posto. Dakle, rast je svakako očit, no unatoč tome, TikTok je i dalje tek šesto najpopularnije odredište za informacije osobama u dobi od 16 do 24 godine.

To je, inače, tik iza BBC-jeve internetske stranice i aplikacije, informativnog TV kanal BBC One, Facebooka i Instagrama. Situacija se ponešto mijenja kod osoba u dobi između 12 i 15 godina, koji kao izvor vijesti nešto više koriste društvene mreže, ali ih ipak najčešće saznaju gledajući TV ili razgovarajući s članovima obitelji.

Foto: Ofcom

Ipak, riječ je o pomalo zabrinjavajućem trendu, prvenstveno zbog toga što TikTok ima veliku povijest širenja dezinformacija. No, toga su, kako kaže Ofcomov voditelj grupe za strategiju i istraživanje, Yih-Choung Teh, korisnici u potpunosti svjesni.

„I dok mladi smatraju da su vijesti na društvenim mrežama manje pouzdane, oni ovim uslugama daju više ocjene zbog toga što pružaju različita mišljenja o dnevnim, aktualnim pričama“, rekao je Teh u službenom priopćenju.

Više detalja o istraživanju provjerite na sljedećoj poveznici.