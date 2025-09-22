LinkedIn će koristiti vaše podatke za treniranje AI-a

Od studenog 2025. LinkedIn počinje koristiti korisničke profile, objave i životopise za treniranje svojih AI modela

Bug.hr ponedjeljak, 22. rujna 2025. u 22:54
LinkedIn je najavio veliku promjenu u načinu na koji koristi podatke svojih članova. Kako prenosi TechRadar, od 3. studenog 2025. godine, vaši profili, objave, životopisi i javne aktivnosti postat će dio materijala za treniranje njihovih modela umjetne inteligencije. Ono što je izazvalo frustraciju među korisnicima nije sama činjenica da će se to dogoditi, već što je opcija automatski uključena za sve, zahtijevajući od korisnika da je aktivno isključe.

No, glavni problem leži u "opt-out" pristupu. Korisnici mogu isključiti ovu opciju unutar postavki privatnosti, no ta će se odluka primjenjivati samo na podatke prikupljene nakon što su se isključili. Svi podaci prikupljeni do tog trenutka ostat će dio okruženja za treniranje AI modela.

LinkedIn inače nije jedina društvena mreža koja se odlučila na ovakav korak. Meta je još u rujnu 2024. najavila da će početi koristiti podatke s Facebooka i Instagrama u iste svrhe. Nakon privremene pauze zbog pritužbi regulatora, nastavili su s treniranjem modela na korisničkim podacima, ali uz jasnije i transparentnije opcije isključivanja.

Ovaj potez LinkedIna, zajedno sa sličnim inicijativama drugih tehnoloških divova, jasno pokazuje smjer u kojem se industrija kreće. Dok AI modeli postaju sve napredniji, podaci korisnika postaju najvrjednija valuta. Stoga je ključno da korisnici budu svjesni kako se njihovi podaci koriste i da aktivno upravljaju svojim postavkama privatnosti.

 



Kupi