Reddit blokira Internet Archive, kažu da tako štite privatnost

Reddit je ograničio pristup Internet Archiveu, navodeći kao razlog borbu protiv neovlaštenog prikupljanja podataka za AI modele. No, korisnici su skeptični i vjeruju da je pravi motiv unovčavanje vlastitih podataka

Bug.hr utorak, 12. kolovoza 2025. u 20:26
Odluka Reddita da ograniči pristup svojim stranicama putem Internet Archivea, popularnog alata poznatog kao Wayback Machine, izazvala je burnu raspravu među korisnicima. Kako piše Ars Technica, službeni razlog za ovaj potez je zaštita korisnika i sprječavanje tvrtki koje razvijaju umjetnu inteligenciju da "kradu" podatke putem arhiviranih stranica. Međutim, korisnici su ovaj potez dočekali s velikom dozom cinizma i nepovjerenja.

Naime, glavni argument Reddita jest da se bore za privatnost svojih korisnika. Navode kako Internet Archive čuva i sadržaj koji su korisnici obrisali, što predstavlja sigurnosni rizik. 

„Dok ne budu u stanju zaštititi svoju stranicu i uskladiti se s pravilima platforme (npr. poštivanje privatnosti korisnika brisanjem uklonjenog sadržaja), ograničit ćemo im pristup podacima kako bismo zaštitili redditore", izjavio je predstavnik Reddita.

No, korisnici ovu izjavu smatraju licemjernom. Mnogi su sarkastično komentirali kako Reddit i sam ne poštuje odluke korisnika o brisanju sadržaja, već ga često samo označi kao skrivenog, dok podaci ostaju u njihovim sustavima. Drugi su podsjetili na prošle incidente gdje je Reddit navodno mijenjao komentare korisnika u bazi podataka bez njihovog znanja, a da promjena nije bila vidljiva.

Upravo iz tog razloga većina korisnika vjeruje da pravi razlog iza ove odluke nije briga za privatnost, već čista poslovna računica. S obzirom na to da je Reddit nedavno počeo prodavati pristup svojim podacima AI tvrtkama kroz službene kanale, blokiranje alternativnih izvora poput Internet Archivea vidi se kao potez kojim se osigurava monopol nad vrijednim, korisnički generiranim sadržajem.

Ovaj potez također je pokrenuo i širu raspravu o vrijednosti sadržaja na Redditu i važnosti njegovog očuvanja. Dok jedni tvrde da ništa vrijedno ne bi bilo izgubljeno kada bi Reddit nestao s interneta, mnogi drugi ističu kako je platforma postala neprocjenjiv izvor informacija.

Cijela situacija smještena je u širi kontekst "emshitifikacije" interneta, točnije trenda u kojem platforme, vođene interesima dioničara, sve više zatvaraju svoje ekosustave, ograničavaju pristup i unovčavaju sadržaj koji su stvorili sami korisnici. Time se ne gubi samo pristup informacijama, već se ugrožava i sama ideja otvorenog interneta i očuvanja digitalne povijesti za buduće generacije.

Na kraju, korisnici ostaju podijeljeni između bijesa zbog korporativne pohlepe i tuge zbog potencijalnog gubitka dijela internetske kulture. Odluka Reddita, bez obzira na stvarne motive, predstavlja još jedan korak prema internetu u kojem su podaci postali najvrjednija valuta, a njihovi stvarni kreatori, korisnici, sve manje imaju kontrolu nad njima.

 



