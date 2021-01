Što je Parler, američka društvena mreža koja daje utočište esktremistima?

Twitter i Facebook često zbog pravila lijepog ponašanja sa svojih platformi izbacuju one koji šire teorije zavjere, zazivaju državni udar i pozivaju na nasilje, a takvi u posljednje vrijeme imaju novo utočište

Društvena mreža Parler oglašava se kao "mikrobloging" servis koji nudi slobodu govora svima, a diče se time što ne cenzuriraju sadržaje koje korisnici tamo postave. Postala je iznimno popularna u SAD-u porastom polarizacije društva i sve većim razdorom konzervativaca i liberala, Republikanaca i Demokrata, te na druge načine podijeljenih mišljenja, a korisnike je počela dobivati kada su Facebook i Twitter počeli oštrije primjenjivati svoje politike koje uređuju lijepo ponašanje.

Utočište ekstremista

Blokiranjem brojnih Trumpovih nasilnih pristaša, a u konačnici i samog Trumpa, s Twittera, mnogi su utočište potražili upravo u Parleru, svojevrsnoj zamjeni za Twitter, na kojoj mogu bez cenzure pozivati na nasilje, vrijeđati i izražavati svoje stavove, ma kako ekstremni oni bili. Parler se tako profilirao kao desničarska konzervativna mreža na kojoj prevladavaju teoretičari zavjera (ima tamo i onih hrvatskih), a "druga strana" – liberalni glasovi, nerijetko se ušutkavaju. Sušta suprotnost, dakle, Facebooku i Twitteru.

Parler je osnovan 2018. godine, a u studenome prošle godine imao je oko 10 milijuna registriranih i 4 milijuna aktivnih korisnika, no nakon američkih izbora taj je broj neupitno porastao. Mreža je početkom 2021. bila vodeća aplikacija u SAD-u na Google Playu i App Storeu – no, onda su njihovi mehanizmi kontrole proradili.

Izletjeli s Google Playa i App Storea

Google je izbacio Parler sa svoje trgovine aplikacija protekloga petka, a Apple im je istoga dana poslao posljednje upozorenje. Ne počnu li moderirati sadržaj i brisati govor mržnje i poticanje na nasilje, i App Store će, kažu, ukloniti Parler iz svoje ponude. Nije trebalo dugo čekati da se to i dogodi, pa je Parler protjeran i s Appleove trgovine.

Trenutačno se, dakle, kontroverznoj društvenoj mreži može pristupiti samo preko web sučelja i instaliranjem na Android uređaje putem vanjske .apk datoteke. No, nije nužno da i će i to potrajati – istodobno s Appleom u akciju blokiranja Parlera uskočio je i Amazon, zabranivši im pristup svojem servisu AWS navodeći "prevelik rizik od ponovnog poticanja na nasilje kakvo je viđeno prošloga tjedna u Washingtonu". Ne pronađe li uskoro drugog pružatelja hosting usluga, Parler bi mogao i trajno nestati s weba.

Kao Twitter bez cenzure

Parler inače funkcionira slično kao Twitter, korisnici mogu birati koga će pratiti, a objave mogu sadržavati do 1.000 znakova i multimedijske sadržaje. Ime je dobila iz francuske riječi "parler" (pričati, govoriti), a u pravilima ponašanja kažu kako ne toleriraju tek opscena korisnička imena i fotografije, pornografiju i prijetnje smrću.

Internetski se korisnici već šale da "Trump na svojem telefonu može još samo igrati Candy Crush"

Osnivač i prvi čovjek Parlera John Matze poručio je nedavno da "neće popustiti politički motiviranim kompanijama i onima koji mrze slobodu govora". Donald Trump u međuvremenu je blokiran na svim mainstream društvenim mrežama, čak i Pinterestu, no na Parleru do sada nije otvorio račun iako ga osnivači mreže na to pokušavaju nagovoriti već mjesecima.