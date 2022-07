TikTok na meti tužbi zbog izazova koji je odnio živote sedmero djece

TikTok se suočava s brojnim tužbama roditelja, čija su djeca umrla od gušenja radeći bizarni „blackout challenge“, nakon što im je algoritam u aplikaciji navodno prikazao videozapise drugih korisnika koji su se okušali u izazovu.

Riječ je, naime, o izazovu koji potiče korisnike da se guše remenom, vezicama na ruksacima ili bilo čime sličnim, sve dok se ne onesvijeste. U jednoj od tužbi podnesenoj protiv TikToka, navodi se da je najmanje sedmero djece umrlo prošle godine dok su radili taj bizarni izazov. Sva su djeca bila mlađa od 15 godina.

Zahvaljujući tužbama roditelja, TikTok je još prošlog mjeseca rekao za The Washington Post da su onemogućili korisnicima da pretražuju „blackout challenge“. Ako ipak pokušaju upisati naziv izazova u tražilicu, pojavit će im se prigodno upozorenje.

„Neki online izazovi mogu biti opasni, uznemirujući ili čak izmišljeni. Naučite kako prepoznati opasne izazove kako biste zaštitili svoje zdravlje i dobrobit“, piše u upozorenju koje vodi na stranicu s korisnim savjetima vezanim uz opasne izazove.

Screenshot: TikTok

Međutim, ako je za suditi prema tužbama roditelja osmogodišnje Lalani Walton i devetogodišnje Arriani Arroyo koje su izgubile život, djeca ne pretražuju izazov na TikToku, već im on automatski dolazi ponuđen na For You odjeljku u aplikaciji.

Kako prenosi The Verge, u tužbama se također optužuje tvrtku da je utvrdila kako su videozapisi u kojima se korisnici namjerno guše dok ne izgube svijest, prikladni za malu djecu. TikTok je svoje mišljenje o ovom slučaju dao još krajem prošle godine.

„Ovaj uznemirujući izazov za koji ljudi, čini se, saznaju iz izvora koji nisu TikTok, davno je prethodio našoj platformi i nikada nije bio trend na TikToku. I dalje smo predani sigurnosti korisnika i odmah ćemo ukloniti takav sadržaj ako ga pronađemo. Najdublje se suosjećamo s obitelji djece zbog njihovog tragičnog gubitka“, izjavila je glasnogovornica TikToka, Mahsau Daee Culinane.