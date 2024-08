TikTok Rewards: kupuju lojalnost da bi zadržali stare i privukli nove korisnike

U svijetu društvenih mreža, gdje se pažnja korisnika stalno prebacuje na nove platforme, zadržavanje postojećih korisnika je od ključne važnosti.

TikTok Rewards

Program TikTok Rewards nagrađivanja pruža dodatni poticaj korisnicima da ostanu aktivni na platformi i da je preporuče svojim prijateljima. U opticaju je u Japanu i Tajlandu, a o Europi se još ne govori, jer je to, što se tiče nedavnih događanja s TikTok Lite, jako sklisko područje za ByteDance. Prošlog mjeseca započeli su s promotivimom nagradama u SAD-u. Korisnici mogu dobiti popularne proizvode na e-commerce sekciji TikTok Shop, od odjeće do elektronike i šminke, za samo jedan cent ako pozovu nove prijatelje da se pridruže TikToku. I dalje moraju platiti dostavu. Promocija traje do 27. rujna, prema poruci viđenoj na računima američkih korisnika. Američka promocija pojavljuje se u odjeljku aplikacije pod nazivom TikTok Rewards.

Zašto program nagrađivanja?

Kroz program nagrađivanja, TikTok želi potaknuti korisnike na dodatne aktivnosti, kao što su gledanje videa, sudjelovanje u akcijama i kupovina. Takva kombinacija povećanog angažmana korisnika je, što se pokazalo, ključno za uspjeha svake društvene mreže. Jer, kada korisnik dobije neku vrstu nagrade, to svakako pojačava njihovu lojalnost prema platformi, skloniji su češće koristiti TikTok i biti otvoreniji prema novim funkcionalnostima.

Također, integracija e-trgovine u program nagrađivanja omogućava TikToku da proširi svoje poslovanje i generira dodatne prihode. Platforma se tako pozicionira kao sveobuhvatna destinacija za zabavu, druženje i kupovinu.

Oporavak rasta i konkurencija

Nakon značajnog rasta tijekom pandemije, TikTok doživljava pad, pa je program nagrađivanja jedan od načina da se ponovno pokrene rast i privuku novi korisnici. Prema procjenama Sensor Towera, broj globalnih mjesečno aktivnih korisnika TikToka starijih od 18 godina porastao je u prosjeku za samo 2 posto tijekom prve polovice ove godine u usporedbi s prošlom godinom. To je značajno usporavanje u odnosu na cijelu 2021. godinu, kada je broj globalnih mjesečno aktivnih korisnika porastao za 34 posto u odnosu na prethodnu godinu.

TikTok se suočava s intenzivnom konkurencijom drugih društvenih mreža, posebno onih koje se fokusiraju na kratke videozapise. Tu su glavni konkurenti: Instagram Reels, YouTube Shorts i Snapchat, ali dolaze i Triller, kineski Kuaishou i Likee.

Ništa novo, ali treba probati

Programi nagrađivanja nisu nova pojava. Mnogi maloprodajni lanci koriste slične programe kako bi nagradili lojalnost svojih kupaca. Međutim, primjena ovog modela u svijetu društvenih mreža je još uvijek relativno nova. Aplikacije poput Flipa, koja se temelji na preporukama proizvoda od strane kreatora, također koriste agresivne programe nagrađivanja kako bi privukle korisnike.

Što će reći regulatori?

Iako program nagrađivanja donosi brojne prednosti, postoje i potencijalni rizici. Postoji opasnost da korisnici postanu previše ovisni o nagradama i da smanje svoju aktivnost na platformi kada nagrade prestanu biti dostupne.

Regulatori mogu izraziti zabrinutost zbog potencijalnih negativnih utjecaja programa nagrađivanja na ponašanje korisnika, posebno mladih.

Provođenje programa nagrađivanja može biti skupo, posebno ako se program proširi na veći broj korisnika i tržišta.

Tek ostaje vidjeti kako će program nagrađivanja utjecati na vrijeme koje korisnici provode na platformi, koje vrste sadržaja konzumiraju i njihovu spremnost da kupe proizvode. Glavno pitanje je ipak predstavljaju li programi nagrađivanja manipulaciju korisnicima, poticanje i stvaranje ovisnosti te prekomjernoj potrošnji.