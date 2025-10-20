X će prodavati neaktivna korisnička imena, ali samo pretplatnicima

Otvaranjem Handle Marketplacea, X dodatno monetizira svoj sustav korisničkih imena te otvara tržište na kojem bi najtraženija imena mogla postati vrijedna digitalna roba

X će uskoro omogućiti kupnju i preuzimanje neaktivnih korisničkih imena putem novog servisa X Handle Marketplace koji će biti dostupan isključivo pretplatnicima paketa Premium Plus i Premium Business.

Kako doznaje The Verge, korisnička imena bit će podijeljena u dvije kategorije – prioritetna imena i rijetka imena. Prva, prioritetna kategorija sadržavat će puna imena, višerječne izraze ili alfanumeričke kombinacija te neće zahtijevati dodatno plaćanje od strane korisnika.

S druge strane, rijetka korisnička imena će se naplaćivati, a njihove cijene ići će od 2.500 dolara pa sve do sedmeroznamenkastih iznosa, ovisno o potražnji i jedinstvenosti imena.

The X Handle Marketplace is our industry-first solution to redistribute handles that are no longer in use.



Eligible Premium subscribers will be able to search and make requests, with both complimentary and paid options available. — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

Iz X-a poručuju kako ovaj potez nije jednokratna pogodnost, već nova usluga osmišljena za privlačenje dodatnih pretplatnika. Korisnicima koji uzmu novo korisničko ime, staro će biti privremeno zaključano. U budućnosti će možda moći platiti dodatno kako bi staro ime preusmjeravalo na novi profil.

Također, ako korisnik X-a kasnije odluči ukinuti svoju razinu pretplate, njegov će se profil automatski vratiti na prethodno korisničko ime, neovisno o tome koliko je platio ovo novo.