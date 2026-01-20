Threads prvi put ispred X-a po broju mobilnih korisnika

Iako je Threads prešao X na mobitelima, ukupni broj dnevnih korisnika Metine društvene mreže, oko 150 milijuna, još je daleko od X-ovih 270 milijuna.

Nakon gotovo tri godine, Metina društvena mreža Threads prvi je put prestigla X po broju dnevno aktivnih mobilnih korisnika. Prema podacima analitičke kuće Similarweb, Threads je početkom siječnja imao 141,5 milijuna dnevno aktivnih korisnika na iOS-u i Androidu, dok je X na mobilnim aplikacijama bilježio oko 125 milijuna korisnika.

Kako navodi TechCrunch, Threads je X prestigao još krajem listopada ili početkom studenoga, nakon kontinuiranog rasta baze korisnika. To navodi da rast nije izravno povezan s nedavnim kontroverzama oko X-ovih AI značajki, već predstavlja nešto dugoročniji trend. Ipak, X i dalje zadržava prednost na američkom tržištu, iako je broj njegovih dnevno aktivnih mobilnih korisnika u SAD-u prepolovljen u odnosu na prošlu godinu.

Dnevno aktivni korisnici na Threadsu i Meti, iOS i Android Foto: Similarweb

S druge strane, sasvim se drugačija slika vidi na webu. Prema podacima od 13. siječnja, X je privlačio čak 145,4 milijuna dnevnih posjetitelja na svojoj web inačici, dok je Threads bilježio tek 8,5 milijuna. Razlika je, dakle, očigledna te će Threadsu trebati još puno kako bi se i u tom pogledu približio X-u.