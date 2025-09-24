Besplatni priručnici za DaVinci Resolve 20

Nije dovoljno što ljudima omogućavaju korištenje apsolutno najboljeg besplatnog programa za videomontažu, nego su za njega pripremili i bogato opremljene priručnike za različite aspekte tog procesa

Mario Baksa srijeda, 24. rujna 2025. u 07:02

Blackmagic Design nastavlja sa strategijom koja je ovaj softver za montažu i obradu slike učinila toliko popularnim - osim što sam DaVinci Resolve već godinama postoji i u besplatnoj verziji, sada su dostupni i potpuno besplatni službeni priručnici za novo izdanje DaVinci Resolve 20. Riječ je o šest knjiga koje detaljno objašnjavaju svaki segment rada u programu, od prvih koraka u montaži pa sve do naprednih tehnika bojenja, zvuka i vizualnih efekata.

Za razliku od šturih PDF-ova koje povremeno nude drugi proizvođači softvera, ako išta i daju, Blackmagic je ovdje pripremio ozbiljna, opsežna izdanja - zapravo cijele udžbenike, namijenjene kako potpunim početnicima, tako i profesionalcima koji žele iskoristiti nove mogućnosti koje je donijela verzija 20. Knjige su uređene u formi vodiča kroz praktične primjere, s jasno razrađenim poglavljima i koracima koje korisnik može odmah isprobati u vlastitom projektu.

Šest knjiga - šest područja

U paketu se nalazi šest zasebnih naslova. Prvi obrađuje osnove i namijenjen je početnicima: montažu, rezanje, dodavanje audio zapisa, rad s vremenskom linijom i osnovne kolorističke zahvate. Drugi vodič ide korak dalje i pokriva napredne tehnike poput projekata s više kamera, rada s metapodacima, proxy datotekama i optimizacijom workflowa za zahtjevnije dokumentarne i igrane projekte. Treći je posvećen Fairlight audio sustavu, koji u Resolveu zauzima zaseban modul, a omogućuje miksanje i masteriranje zvuka na razini koja se donedavno očekivala samo u samostalnim DAW-ovima (digitalnim radnim stanicama za zvuk).

Priručnici su profesionalno pripremljeni, bogato ilustrirani
Sljedeći priručnik namijenjen je koloristima, odnosno svima koji žele ući u svijet napredne korekcije boja i color gradinga (stiliziranja slike). Ovdje se objašnjavaju rad s čvorovima (nodes), maske, Magic Mask alat temeljen na umjetnoj inteligenciji te niz trikova za postizanje specifičnih vizualnih stilova. Posljednje dvije odnose se na vizualne efekte i kompoziting.

Zašto je to važno?

DaVinci Resolve sve se više koristi u filmskoj i televizijskoj industriji, te je sve popularniji alat među YouTuberima, streamerima i nezavisnim autorima. Razlog je jednostavan – nudi profesionalne mogućnosti bez cijene koju traže konkurentski paketi. Objavom ovih priručnika Blackmagic dodatno spušta ulaznu barijeru: sada i netko tko nikad nije montirao video može uzeti knjigu, proći lekcije korak po korak i vrlo brzo doći do pristojnog rezultata.

Istodobno, iskusni korisnici profitirat će od ažuriranih poglavlja koja prate sve novosti iz verzije 20. To uključuje unaprijeđene alate za kolorizaciju, naprednije upravljanje zvukom te optimizirane AI funkcije koje ubrzavaju mnoge rutinske zadatke. Drugim riječima, priručnici nisu samo ulazna točka nego i vodič kroz najnovije trendove u industriji.

Gdje ih preuzeti?

Sve knjige dostupne su besplatno za preuzimanje na službenim stranicama Blackmagic Designa. Dovoljno je odabrati željeni naslov i preuzeti PDF - nema registracije ni drugih ograničenja. Sve su dostupne na engleskom jeziku, a većina njih i na još barem tri druga jezika, a knjiga za početnike dostupna je na pet drugih jezika. Knjige su ujedno popraćene odgovarajućim materijalima, kao što su videozapisi i audiozapisi s kojima možete raditi te projektne datoteke.

Blackmagic vam nudi i sve potrebne dodatne materijale da biste mogli pratiti priručnike
Ovim potezom Blackmagic još jednom pokazuje da mu je cilj ne samo prodavati hardver i softver, nego i izgraditi zajednicu korisnika koja razumije alat kojim se služi. Za sve koji žele ozbiljno ući u svijet videa, bilo da se radi o montaži kratkih formata za društvene mreže ili dugometražnih filmova, ovo je prilika da besplatno dobiju znanje koje bi inače trebali platiti kroz specijalizirane tečajeve.



