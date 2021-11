Hrvatska se na klimatskoj konferenciji COP26 obvezala nadmašiti europske ciljeve

Na velikoj klimatskoj konferenciji COP26, po opsegu i temama najvažnijoj još od one na kojoj je potpisan Pariški klimatski sporazum, sudjelovala je i hrvatska delegacije predvođena predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Od 31. listopada do 12. studenoga na ovoj će se konferenciji u Glasgowu okupiti 197 stranaka potpisnica Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime.

Ključni ciljevi konferencije uključuju, među ostalim, donošenje novih ambicioznih ciljeva za razdoblje do 2030. godine koji se tiču emisija stakleničkih plinova i stvaranje planova za očuvanje svih dijelova okoliša na koje klimatske promjene utječu. Također, očekuje se da će biti uspostavljen plan prema kojem će zemlje ubuduće ukupno izdvajati 100 milijardi dolara godišnje za borbu protiv klimatskih promjena, kao i da će ciljevi Pariškog sporazuma biti podržani dodatnim odlukama s ove konferencije.

Hrvatska do 2030. smanjuje emisije za 45%

U svojem govoru pred sudionicima konferencije, hrvatski je premijer istaknuo kako naša zemlja zaštitu prirode uzima ozbiljno. Kao primjer naveo je činjenicu da imamo četvrti najmanji ugljični otisak po glavi stanovnika u EU. Obećao je da će Hrvatska do 2030. godine smanjiti emisije CO 2 za 45% (u usporedbi s razinom emisija koje smo imali 1990.). Ciljna godina za prestanak korištenja ugljena, odnosno gašenje naše posljednje termoelektrane (TE Plomin) je 2033. godina "No, nastojat ćemo to postići i ranije", poručio je premijer.

Od ostalih ciljeva naveo je kako će u našoj zemlji do 2030. biti postignuta stopa od 39% obnovljivih izvora u konačnoj potrošnji, čime će Hrvatska premašiti europski cilj, postavljen na 32%. "Namjeravamo u konačnoj proizvodnji postići više od 65 % obnovljivih izvora te 100 % niskougljičnih izvora", kazao je Plenković.