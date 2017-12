Faraday Future u sve većim problemima

Startup tvrtka Faraday Future osnovana je 2014. godine i od tada obećaje kako će tržištu predstavljati inovativna električna vozila. Najnovije obećanje je dolazak na tržište prvog tvrtkinog produkcijskog električnog automobila FF91 i to početkom iduće godine.

No i to dolazi u pitanje nakon ostavke glavnog dizajnera tvrtke Richarda Kima, koji je prije dolaska u Faraday Future radio u BMW-u, na razvoju i3 te i8 modela. Navodno nije riječ o naglom odlasku, već je ostavka planirana oko 2 do 3 mjeseca. Riječ je već o trećem ključnom čovjeku Faraday Futurea koji je napustio tvrtku u posljednje vrijeme.

Prije su to već učinili tehnički direktor Ulrich Kranz i financijski direktor Stefan Krause. Osim odlazaka tvrtka ima i drugih mnogo većih problema. Riječ je o teškim financijskim problemima, ponajviše zbog činjenice da iza tvrtke stoji osnivač tvrtke LeEco, Jia Yueting.

LeEco se kako je poznato nalazi u teškim financijskim problemima uzrokovanih lošim rezultatima i troškovima proširenja na američko tržište. Financijska situacija u LeEcou direktno utječe i na Faraday Future, čiji je osnivač i glavni ulagača upravo spomenuti Jia Yueting.

Također, portal Verge objavio je pismo u kojem se ističe kako radnici Faraday Futurea ne dolaze na svoj posao, baš u vrijeme kada Jia Yueting nastoji pridobiti nove potencijalne ulagače koji bi unijeli dašak života u posrnulu tvrtku.