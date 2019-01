Teslina tvornica Gigafactory niknut će u Šangaju

Kina je već neko vrijeme najveće svjetsko tržište za električne automobile, a djelić tog kolača pokušat će, uz gotovo 500 domaćih proizvođača, ugrabiti i Tesla. Kao što smo već ranije doznali, ova će kompanija početi proizvoditi svoje automobile u Kini kako bi pokrila i taj dio svijeta, a danas su otvoreni radovi na izgradnji velike tvornice Gigafactory u Šangaju.

Plan je da se radovi na izgradnji tvornice dovrše do ljeta, te da prvi automobili s proizvodne trake ove tvornice izađu već do kraja ove godine. Planirani kapacitet tvornice bit će oko 500 tisuća automobila na godinu, jednom kada se ona pokrene punom snagom. Poslovično optimistični Elon Musk vjeruje da bi to moglo biti već sljedeće godine.

Šangajska tvornica Gigafactory proizvodit će električna vozila isključivo za kinesko tržište. Tako će ovaj pothvat ostati "otporan" na trgovinski rat carinama koji se posljednjih mjeseci odvija između Kine i SAD-a. Ostatak svijeta i dalje će se snabdijevati iz Teslinih tvornica u SAD-u.

Model 3 bi trebao biti prvi Teslin automobil koji će se proizvoditi u Kini, a najave govore da će u početku biti sklapano oko 3 tisuće komada na tjedan, sve do očekivanog povećanja kapaciteta tvornice.