110 milijuna dolara za gravitacijsku pohranu energije

Energy Vault je švicarski startup koji ima ideju kako dugoročno, i navodno vrlo efikasno, pohraniti energiju dobivenu iz obnovljivih izvora i potom je koristiti kada zatreba. Energija dobivena iz Sunca ili vjetra ne proizvodi se uvijek u jednakom intenzitetu, pa se mora pohranjivati u buffere, najčešće baterije.

No, moguće je izraditi i gravitacijske naprave koje višak energije pretvaraju u potencijalnu, dižući terete, u ovom slučaju betonske blokove, uvis. Kada energija zatreba u mreži, Zemljina gravitacija učini svoje i iste terete vuče k sebi, pretvarajući energiju natrag u električnu – na ovoj ideji temelji se Energy Vaultova "slagalica" betonskih blokova pogonjena posebnim sustavom dizalica.

Investicijom do prototipa

Do sada je njihova ideja postojala tek u konceptima i animacijama. Kao takva, ocijenjena je kao prilično efikasna, s energetskom učinkovitošću na razini od 80-90%. Izgleda da je njihov koncept dovoljno atraktivan i ulagačima, pa je nedavno japanski investicijski fond SoftBank Vision Fund odlučio u Energy Vault uložiti čak 110 milijuna dolara. Ovaj će novac biti iskorišten za izradu prvih funkcionalnih prototipa njihovog energetskog skladišta.

Švicarci planiraju graditi skladišta energije kapaciteta od 20, 35 ili 80 MWh, kontinuirane snage od 4 do 8 MW, koju bi mogle davati u razdoblju od 8 do 16 sati. Njihovi tornjevi koje bi posebne dizalice slagale od betonskih blokova mase 35 tona bili bi visoki i do 120 metara. U SoftBanku kažu kako ih je privukla tehnološka jednostavnost koncepta. Prvi toranj od 35 MWh trebao bi uskoro osvanuti u Italiji.