Američki plan za postavljanje nuklearnog reaktora na Mjesec do 2030. ide u realizaciju

Američko Ministarstvo energetike i NASA sklopili su strateški sporazum o razvoju fisijskih sustava koji će osigurati kontinuiranu energiju za lunarne baze i buduće misije na Mars do kraja desetljeća

Ministarstvo energetike SAD-a i svemirska agencija NASA službeno su ovoga tjedna objavili osnaživanje svojeg dugogodišnjeg partnerstva. Fokus produbljene suradnje bit će istraživanje i razvoj fisijskih nuklearnih energetskih sustava namijenjenih radu na površini Mjeseca, koji će moći poslužiti i za buduće misije, s ciljem slanja ljudskih posada na Mars. Novi memorandum o razumijevanju postavlja temelje za raspoređivanje nuklearnih reaktora u orbiti i na lunarnoj površini, čime se nastoji osigurati američka tehnološka nadmoć u svemirskom prostoru i komercijalnim aktivnostima, objavljeno je.

Kontinuirana energija u svemiru

Prema planu, koji podržava aktualna američka administracija, cilj je razviti i postaviti funkcionalan lunarni reaktor već do 2030. godine. Američki ministar energetike Chris Wright istaknuo je da ovaj sporazum nastavlja povijesno naslijeđe američkih inovacija, uspoređujući projekt s postignućima poput projekta Manhattan i misija Apollo. Naglasio je kako će suradnja s komercijalnim sektorom rezultirati jednim od najvećih tehničkih postignuća u povijesti nuklearne energije.

Novi direktor NASA-e Jared Isaacman izjavio je kako su povratak na Mjesec i izgradnja stalne infrastrukture na njemu preduvjet za "sljedeći veliki skok", odnosno putovanja prema Marsu. Prema njegovim riječima, ostvarenje takve budućnosti nužno zahtijeva korištenje nuklearne energije. Agencije predviđaju razvoj sustava koji će proizvoditi sigurnu, učinkovitu i obilnu električnu energiju, sposobnu za višegodišnji rad bez potrebe za dopunjavanjem goriva. Upravo nuklearna elektrana na Mjesecu jedan je od Isaacmanovih strateških ciljeva, o kojem je govorio čim je stupio na aktualnu poziciju.

Primjena fisijskih sustava na Mjesecu ključna je jer bi trebala omogućiti održivost misija bez obzira na prisutnost sunčeve svjetlosti ili ekstremne temperaturne promjene. Partneri u projektu radit će na razvoju, opskrbi gorivom te autorizaciji sustava za lansiranje. Projekt se oslanja na više od pet desetljeća uspješne suradnje između Ministarstva energetike i NASA-e u područjima istraživanja svemira i nacionalne sigurnosti.

Povratak uskoro

Kad smo već na temi povratka ljudi na Mjesec, taj se projekt u sklopu misija Artemis nastavlja vjerojatno već sljedećeg mjeseca. U veljači bi, naime, trebala biti lansirana misija Artemis II, u kojoj će četvero astronauta proletjeti oko Mjeseca u velikom luku te dosegnuti točku udaljeniju od Zemlje nego što je to uspjelo bilo kojoj misiji iz programa Apollo. Lansiranje će se dogoditi najranije 6. veljače.