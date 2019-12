Kinezi nagodinu pokreću najveći testni fuzijski reaktor

Kineski South China Morning Post objavio je da je projekt tamošnjih znanstvenika koji uključuje izradu fuzijske nuklearne centrale i iskorištavanje tako dobivene energije pri dovršetku. Iako je trebalo biti pokrenuto još ove godine, kinesko "umjetno Sunce", kako nazivaju ovu elektranu, trebalo bi "zasjati" tijekom 2020. godine.

Fuzijski uređaj HL-2M koji su razvili kineski znanstvenici trebao bi davati čistu energiju iz procesa nuklearne fuzije. Nalazi se u gradu Lešan (provincija Sečuan), a kako njegov reaktor izgleda moguće je vidjeti na priloženoj fotografiji kineske državne novinske agencije Xinhua. Razvijen je u suradnji s francuskim projektom nuklearne fuzije ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

China’s completed ‘artificial sun’ to start operation in 2020 https://t.co/41dHmGazVR — SCMP News (@SCMPNews) November 27, 2019

U jezgri ovog uređaja temperature dosežu i do 13 puta više vrijednosti nego u jezgri Sunca (200 milijuna u usporedbi sa Sunčevih "tek" oko 15 milijuna °C). Zbog visokih temperatura dolazi do spajanja jezgri atoma, tj. fuzije, što proizvodi veliku količinu energije.

Beskonačna energija?

Kineski fuzijski reaktor radi uz pomoć vodika i deuterija koji se ubrizgavaju u posebnu komoru (tokamak) toroidalnog oblika ("donuta" ili po našem krafne), gdje se stvara plazma. Ovaj je koncept poznat još od sredine prošlog stoljeća, no do sada nije pronađen dovoljno kvalitetan način za održavanje te plazme u stabilnom stanju pomoću magnetnog polja, a kako bi se fuzijom dobivena energija mogla dugoročno iskorištavati.

Kinezi ne tvrde da će njihov reaktor riješiti sve probleme i uvesti čovječanstvo u eru čiste beskonačne energije dostupne iz izvora na Zemlji, no nadaju se da će njegovim pokretanjem pomoći u rješavanju nekih tehničkih problema i dovesti znanstvenike korak bliže rješenju zagonetke fuzije. Njihov je reaktor najveći takav do sada i trebao bi biti u mogućnosti zatočiti plazmu u stabilnom stanju najduže do sada.